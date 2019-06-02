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      Через російський шантаж у Раді Європи може настати глибока криза, – Ар'єв

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      Володимир Ар'єв спілкувався з "Німецькою хвилею"
      Володимир Ар'єв спілкувався з "Німецькою хвилею" / dw.com

      Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи можливе лише на умовах Москви, адже Москва не робить жодних зустрічних кроків. І піти Росії на поступки означає піддатися її шантажу, що призведе до нової кризи у Раді Європи.

      Таку думку висловив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв в інтерв’ю DW.

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      "Піти на поступки означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ", – наголосив дипломат. За його словами, такі поступки можуть обернутися суттєвим підривом довіри до Ради Європи з боку суспільства. 

      Буде дуже погано, якщо Рада Європи продемонструє, що хтось здобув перемогу, а хтось – поразку. Це призведе до нової кризи в організації, можливо, серйознішої, ніж була,
      – сказав Ар'єв.

      Нагадаємо, 17 травня представники країн-членів ЄС ухвалили рішення, яке може повернути Росію в ПАРЄ. А далі та зможе лобіювати скасування санкцій, які наклали на Росію кілька років тому. 

      Чому Росіє немає у ПАРЄ? У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.

      У разі виходу Росії з Ради Європи ця країна перестане бути частиною Європейського суду з прав людини. Українські дипломати усвідомлюють, що це – доволі сильний аргумент для Євросоюзу. "Проте, з іншого боку, Росія не зробила жодного, навіть найменшого, кроку на виконання вимог Ради Європи", – сказав Ар’єв.

      Голова української місії у ПАРЄ розповів, що Україна, Грузія, Швеція та Польща мають єдину позицію: безумовного повернення Росії в ПАРЄ бути не може. Позиції ж інших делегацій розділилися під впливом політичних груп та особистих точок зору депутатів. А багато хто й узагалі свою позицію не висловлює. Саме тому прогнозувати, як далі розгортатимуться події – складно.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія ПАРЄ
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