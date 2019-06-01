У Росії заговорили про участь в наступній сесії ПАРЄ

У Держдумі не заперечують своєї участі в червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Там вважають, що існує велика ймовірність прийняття "конструктивного рішення" щодо повернення російської делегації.

Після засідання регламентного комітету може пройти також зустріч парламентарів Росії з керівництвом ПАРЄ, заявив голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише "Інтерфакс".

Читайте також: Ситуація в Раді Європи є паскудною, – Ар’єв про повернення Росії

Він стверджує, що тон і характер дискусій говорять про "зростаючу ймовірність прийняття конструктивного рішення".

Ми поїдемо, якщо регламентний комітет ПАРЄ 3 червня, а також сама асамблея в перший день роботи сесії приймуть відповідне рішення про неприпустимість застосування санкцій до національних делегацій,

– сказав він.

Слуцький також вважає, що це потрібно не тільки Росії, а "перш за все, Раді Європи". За його словами, це дозволить їй "зберегти свою роль в новій архітектурі XXI століття".

Окрім того, що для повернення російської делегації в ПАРЄ нібито потрібні також технічні поправки щодо підтвердження повноважень не лише в січні, але й протягом усього року. Зазначимо, наразі повноваження делегацій підтверджуються один раз в рік на січневій сесії.

Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ через анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації. І вже два роки не платить внески. У ПАРЄ неодноразово робили спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.



16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних прав Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.