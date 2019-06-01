В России заговорили об участии в следующей сессии ПАСЕ

В Госдуме не отрицают своего участия в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там считают, что существует большая вероятность принятия конструктивного решения" о возвращении российской делегации.

После заседания регламентного комитета может пройти также встреча парламентариев России с руководством ПАСЕ, заявил председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий, пишет "Интерфакс".

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Он утверждает, что тон и характер дискуссий говорят о "растущей вероятности принятия конструктивного решения".

Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций в национальных делегаций,

– сказал он.

Слуцкий также считает, что это нужно не только России, а "прежде всего, Совету Европы". По его словам, это позволит ей сохранить свою роль в новой архитектуре XXI века".

Кроме того, что для возвращения российской делегации в ПАСЕ якобы нужны также технические поправки относительно подтверждения полномочий не только в январе, но и в течение всего года. Отметим, сейчас полномочия делегаций подтверждаются один раз в год на январской сессии.

Почему России нет в ПАСЕ?

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма. В ответ Россия прекратила свое участие в работе международной организации. И уже два года не платит взносы. В ПАСЕ неоднократно делали попытки вернуть российскую делегацию, но их удавалось вовремя заблокировать.



16 мая в Совете министров поддержали документ, который открывает путь для возвращения России, а 17 мая его окончательно утвердили. По мнению украинского министра иностранных дел Павла Климкина, если с России снимут санкции, то это фактически будет означать нормализацию противоправных действий Кремля в отношении Украины, а минские соглашения потеряют смысл.