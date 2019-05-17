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      Ситуация в Совете Европы является дрянной, – Арьев о возвращении России

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      Арьев предупредил о большой угрозе возвращения России в ПАСЕ
      Арьев предупредил о большой угрозе возвращения России в ПАСЕ / inforesist.org

      Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы пока не вернули, однако существует серьезная угроза. Это невозможно сделать без внесения изменений в регламент ПАСЕ.

      Риск безусловного возвращения России – большой, а Украина ослаблена, об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

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      24 канал писал, что на заседании в Хельсинки свыше 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ за необычайной процедурой. Однако Арьев объясняет, что решение принимает только ПАСЕ, а не Комитет министров.

      Правительственная составляющая не решает за парламентскую. Но сегодня в Хельсинки большинство министров иностранных дел стран-членов Совета Европы дали соответствующий сигнал ПАСЕ,
      – написал он.

      Глава украинской делегации в ПАСЕ также пояснил, что для возвращения России необходимо принять еще два решения: на регламентном комитете ПАСЕ 3 июня и во время голосования на парламентской сессии 25 июня.

      "Риск безусловного возвращения России большой. Очень большой. Украинская позиция ослаблена и ситуацией в ВР (неважно, роспуск или без коалиции – все плохо), и полным отсутствием позиции новоизбранного президента, который на момент голосования уже получит свою булаву", – считает Арьев.

      Он отметил, что воспользоваться такой ситуацией смогут те, кто продвигает возвращение России в ПАСЕ.

      Почему на Россию наложили санкции в Совете Европы?
      Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала принимать участие в сессиях Ассамблеи. В июне 2017 года Москва также решила прекратить платить свой взнос. Восстановить его собираются, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".

      В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено. Глава российского МИД на это ответил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос об ее исключении.

      В мае 2019 все перевернулось вверх тормашками, и Ягланд уже говорит о совсем другом – что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой. Это позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Санкции Украина – Россия ПАСЕ
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