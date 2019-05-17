Совет Европы сделал шаг к возвращению России в ПАСЕ

На заседании в Хельсинки свыше 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ по необычайной процедуре.

В своем решении министры отметили, что это необходимо для координации действий. Об этом сообщило издание "Европейская правда".

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Такие действия помогут повысить способность Совета Европы эффективнее реагировать на ситуации, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства. Или не придерживается стандартов, фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы.



Участники встречи Кабинета министров Совета Европы в Хельсинки

Министры утверждают, что необходимо разработать четко определенную дополнительную процедуру, которая может быть инициирована Парламентской ассамблеей, Комитетом министров или генеральным секретарем. Речь идет о новом типе санкций против государств-нарушителей, благоприятном для России.

Все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы,

– заявили министры ПАСЕ.

Они также напомнили, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в обычный бюджет.

Кроме того, министры высказались за то, чтобы делегации всех государств-членов могли принять участие в следующей июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, учитывая важность выборов генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека.

Почему на Россию наложили санкции в Совете Европы?Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала принимать участие в сессиях Ассамблеи. В июне 2017 года Москва также решила прекратить платить свой взнос. Восстановить его собираются, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".



В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено. Зато глава российского МИД на это ответил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос об ее исключении.



В мае 2019 все перевернулось вверх тормашками, и Ягланд уже говорит о совсем другом – что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой. Это позволит избежать возможного выхода России из состава организации.