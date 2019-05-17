Рада Європи зробила крок до повернення Росії в ПАРЄ

На засіданні у Гельсінкі понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи ухвалили рішення, яке відкриває шлях для повернення Росії в ПАРЄ за надзвичайною процедурою.

У своєму рішенні міністри наголосили, що це необхідно для координації дій. Про це повідомило видання "Європейська правда".

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Такі дії допоможуть підвищити здатність Ради Європи ефективніше реагувати на ситуації, коли держава-член порушує свої статутні зобов'язання. Або не дотримується стандартів, фундаментальних принципів та цінностей Ради Європи.



Учасники зустрічі Кабінету міністрів Ради Європи в Гельсінкі

Міністри стверджують, що необхідно розробити чітко визначену додаткову процедуру, яка може бути ініційована Парламентською асамблеєю, Комітетом міністрів або генеральним секретарем. Йдеться про новий тип санкцій проти держав-порушниць, сприятливий для Росії.

Всі держави-члени повинні мати право на рівних умовах брати участь у Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи,

– заявили міністри ПАРЄ.

Вони також нагадали, що одним з основних зобов'язань держав-членів є сплата обов'язкових внесків до звичайного бюджету.

Крім того, міністри висловилися за те, щоб делегації всіх держав-членів могли взяти участь у наступній червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи з огляду на важливість виборів генерального секретаря і суддів до Європейського суду з прав людини.

Чому на Росію наклали санкції у Раді Європи?Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а Росія у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї. У червні 2017 року Москва також вирішила припинити сплачувати свій внесок. Відновити його збираються, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".



У 2018 році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена. Натомість глава російського МЗС на це відповів, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.



У травні 2019 все перевернулось догори дригом, і Ягланд вже говорить про зовсім інше – що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою. Це дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.