Ситуація в Раді Європи є паскудною, – Ар’єв про повернення Росії

Росію до Парламентської асамблеї Ради Європи поки не повернули, однак існує серйозна загроза. Це неможливо зробити без внесення змін у регламент ПАРЄ.

Ризик безумовного повернення Росії – великий, а Україна ослаблена, про це заявив глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Україна готова відмовитись від Мінських угод: Клімкін зробив гучну заяву

24 канал писав, що на засіданні у Гельсінкі понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи ухвалили рішення, яке відкриває шлях для повернення Росії в ПАРЄ за надзвичайною процедурою. Однак Ар’єв пояснює, що рішення приймає тільки ПАРЄ, а не Комітет міністрів.

Урядова складова не вирішує за парламентську. Але сьогодні у Гельсінкі більшість міністрів закордонних справ членів Ради Європи дали відповідний сигнал ПАРЄ,

– написав він.

Глава української делегації у ПАРЄ також пояснив, що для повернення Росії необхідно ухвалити ще два рішення: на регламентному комітеті ПАРЄ 3 червня і під час голосування на парламентській сесії 25 червня.

"Ризик безумовного повернення Росії великий. Дуже великий. Українська позиція ослаблена і ситуацією в ВР (неважливо, розпуск чи без коаліції – все погано), і повною відсутністю позиції новообраного президента, який на момент голосування вже отримає свою булаву", – вважає Ар’єв.

Він зазначив, що скористатися такою ситуацією зможуть ті, хто просуває повернення Росії в ПАРЄ.

Чому на Росію наклали санкції у Раді Європи?Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а Росія у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї. У червні 2017 року Москва також вирішила припинити сплачувати свій внесок. Відновити його збираються, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".



У 2018 році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена. Натомість глава російського МЗС на це відповів, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.



У травні 2019 все перевернулось догори дригом, і Ягланд вже говорить про зовсім інше – що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою. Це дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.