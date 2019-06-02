Из-за российского шантажа в Совете Европы может наступить глубокий кризис, – Арьев

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы возможно только на условиях Москвы, ведь Москва не делает никаких встречных шагов. И пойти России на уступки означает поддаться на ее шантаж, что приведет к новому кризису в Совете Европы.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в интервью DW.

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"Пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ", – подчеркнул дипломат. По его словам, такие уступки могут обернуться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны общества.

Будет очень плохо, если Совет Европы продемонстрирует, что кто-то одержал победу, а кто-то – поражение. Это приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был,

– сказал Арьев.

Напомним, 17 мая представители стран-членов ЕС приняли решение, которое может вернуть Россию в ПАСЕ. И дальше сможет лоббировать отмену санкций, которые наложили на Россию несколько лет назад.

Почему России нет в ПАСЕ? В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы за агрессию против Украины и аннексию Крыма. В ответ Россия прекратила свое участие в работе международной организации и не платит взносы. В ПАСЕ мощное пророссийское лобби неоднократно предпринимало попытки вернуть российскую делегацию, но их удавалось вовремя заблокировать.

В случае выхода России из Совета Европы эта страна перестанет быть частью Европейского суда по правам человека. Украинские дипломаты осознают, что это – довольно сильный аргумент для Евросоюза. "Однако, с другой стороны, Россия не сделала ни одного, даже малейшего, шага на выполнение требований Совета Европы", – сказал Арьев.

Глава украинской миссии в ПАСЕ рассказал, что Украина, Грузия, Швеция и Польша имеют единую позицию: безусловного возвращения России в ПАСЕ быть не может. Позиции же других делегаций разделились под влиянием политических групп и личных точек зрения депутатов. А многие и вообще свою позицию не выражают. Именно поэтому прогнозировать, как дальше будут разворачиваться события – сложно.