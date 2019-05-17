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      Возвращение России в ПАСЕ: Сотник назвала главную угрозу для Украины

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      Елена Сотник
      Елена Сотник / Фото из открытых источников

      Представители стран-членов ЕС приняли решение, которое может вернуть Россию в ПАСЕ. В результате последняя может лоббировать отмену санкций, которые наложили на нее несколько лет назад. Есть ли шансы у РФ влиять на ситуацию в Евросоюзе – в эфире 24 канала рассказала представительница Украины в Совете Европы и юристка Елена Сотник.

      Сотник сказала, что лоббирование России никогда не прекращалось в ПАСЕ. Она влияла на решения и через секретариаты комитетов, и через некоторые государства, которые к ней являются дружественными.

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      "Здесь проблема на самом деле не в том, что вернется российская делегация и снимут санкции. Санкций на самом деле сегодня не существует. По большому счету, последние два года Россия только выдвигает ультиматум – они не подадут свою делегацию, пока ПАСЕ не снимет возможность накладывать на них санкции. Фактически санкции накладываются каждый год, если делегация не подана, то их невозможно наложить. Де-юре санкций в отношении России сегодня не существует", – пояснила представительница Украины в Совете Европы.

      Она рассказала, что Россия шантажирует и создает определенный кризис в организации, а все из-за непредставления делегации, а также неуплаты взноса. В июне у Совета Европы появляются основания вообще исключить Россию из состава организации за нарушение ее обязанностей.

      Ключевым в этой ситуации является поведение не Российской Федерации, а поведение наших якобы партнеров по Евросоюзу. Речь идет о ключевых государствах – Германии, Франции, Великобритании, Швеции,
      – заявила гостья студии.

      "Мы сегодня на встрече комитета министров увидели, что, к большому сожалению, есть определенное желание у всех этих стран вернуть Россию за стол переговоров, а это – самое опасное. Я переживу возвращение российской делегации в ПАСЕ, так как мне есть что им сказать в глаза и за глаза. С этим проблем нет, я знаю, как с этим работать. Я с ними работаю в межпарламентском союзе и в глаза говорю о том, что они агрессор", – пояснила юрист.

      По ее словам, проблема для Украины в том, что наши партнеры, которые заявляли о территориальной целостности Украины и поддерживали возвращение Крыма и Донбасса, начинают делать совершенно противоположное.

      Это является опасностью, ведь это явно и очевидно, что отношение к Украине начинает меняться у наших партнеров,
      – отметила Елена Сотник.

      Почему России нет в ПАСЕ? В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма. В ответ Россия прекратила свое участие в работе международной организации. И уже два года не платит взносы. В ПАСЕ неоднократно делали попытки вернуть российскую делегацию, но их удавалось вовремя заблокировать.

      16 мая в Совете министров поддержали документ, который открывает путь для возвращения России, а 17 мая его окончательно утвердили. По мнению украинского министра иностранных дел Павла Климкина, если с России снимут санкции, то это фактически будет означать нормализацию противоправных действий Кремля в отношении Украины, а Минские соглашения потеряют смысл.

      Смотрите полное интервью с Еленой Сотник:

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России ПАСЕ Евросоюз Санкции Европа
      Источник: 24 канал
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