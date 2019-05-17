Глава МИД Германии обрадовался России в ПАСЕ и рассказал, что поможет Украине

Для урегулирования ситуации на Востоке Украины нужен конструктивный вклад Москвы. Кроме того, возвращение российской делегации в ПАСЕ – "хорошая новость".

Глава МИД Германии Гайко Маас обсудил с российским главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию в Украине, его слова процитировало немецкое ведомство на своей странице в Twitter.

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"Я также разговаривал сегодня со своим российским коллегой. Одной из тем, о которых мы говорили была Украина, где нам нужен конструктивный вклад России" – говорится в сообщении.

"I also spoke with my Russian counterpart today. One topic we discussed was Ukraine, where we need constructive input from Russia. We also talked about Iran. We want to preserve the nuclear agreement." https://t.co/ZGKgChinix — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 17, 2019

Кроме того, глава немецкого МИД прокомментировал договоренность министров иностранных дел стран-членов Совета Европы о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ.

Это хорошая новость, что мы договорились, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. Тем более, что это сохраняет право миллионов россиян обратиться в Европейский суд по правам человека,

– цитирует его слова МИД Германии в Twitter.

Foreign Minister @HeikoMaas: "It is good news that we agreed that Russia should remain in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Especially because this preserves the right of Millions of Russians to appeal to the European Court of Human Rights. " @coe pic.twitter.com/tv3YqgcJjf — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 17, 2019

Отметим, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ за необыкновенной процедурой.

Почему России нет в ПАСЕ?Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала участвовать в сессиях Ассамблеи. В июне 2017 года Москва также решила прекратить платить свой взнос. Восстановить его собираются, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".



В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено. Зато глава российского МИД на это ответил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос о ее исключении.



В мае 2019 года все перевернулось с ног на голову, и Ягланд уже говорит об обратном – что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой. Это позволит избежать возможного выхода России из состава организации.