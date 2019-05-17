Глава МИД Германии обрадовался России в ПАСЕ и рассказал, что поможет Украине
Для урегулирования ситуации на Востоке Украины нужен конструктивный вклад Москвы. Кроме того, возвращение российской делегации в ПАСЕ – "хорошая новость".
Глава МИД Германии Гайко Маас обсудил с российским главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию в Украине, его слова процитировало немецкое ведомство на своей странице в Twitter.
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"Я также разговаривал сегодня со своим российским коллегой. Одной из тем, о которых мы говорили была Украина, где нам нужен конструктивный вклад России" – говорится в сообщении.
Кроме того, глава немецкого МИД прокомментировал договоренность министров иностранных дел стран-членов Совета Европы о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ.
Это хорошая новость, что мы договорились, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. Тем более, что это сохраняет право миллионов россиян обратиться в Европейский суд по правам человека,
– цитирует его слова МИД Германии в Twitter.
Отметим, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ за необыкновенной процедурой.
Почему России нет в ПАСЕ?Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала участвовать в сессиях Ассамблеи. В июне 2017 года Москва также решила прекратить платить свой взнос. Восстановить его собираются, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".
В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено. Зато глава российского МИД на это ответил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос о ее исключении.
В мае 2019 года все перевернулось с ног на голову, и Ягланд уже говорит об обратном – что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой. Это позволит избежать возможного выхода России из состава организации.