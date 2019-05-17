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      Глава МЗС Німеччини зрадів Росії у ПАРЄ і розповів, що допоможе Україні

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      Потрібен конструктивний внесок Росії, – Маас про ситуацію в Україні
      Потрібен конструктивний внесок Росії, – Маас про ситуацію в Україні / AFP/Scanpix

      Для врегулювання ситуації на Сході України потрібен конструктивний внесок Москви. Окрім того, повернення російської делегації у ПАРЄ – "добра новина".

      Глава МЗС Німеччини Гайко Маас обговорив із російським главою МЗС Сергієм Лавровим ситуацію в Україні, його слова процитувало німецьке відомство на своїй сторінці у Twitter.

      Читайте також: Ситуація в Раді Європи є паскудною, – Ар’єв про повернення Росії

      "Я також розмовляв сьогодні зі своїм російським колегою. Однією з тем, про які ми говорили була Україна, де нам потрібен конструктивний внесок Росії" – мовиться у повідомленні.

      Окрім того, глава німецького МЗС прокоментував домовленість міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи про те, що Росія повинна залишитися у ПАРЄ. 

      Це добра новина, що ми домовилися, що Росія повинна залишитися в Парламентській асамблеї Ради Європи. Тим більше, що це зберігає право мільйонів росіян звернутися до Європейського суду з прав людини,
      – цитує його слова МЗС  Німеччини у Twitter. 

      Зазначимо, понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні у Гельсінкі ухвалили рішення, в якому відкривається шлях для повернення Росії в ПАРЄ за надзвичайною процедурою.

      Чому Росії немає у ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а Росія у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї. У червні 2017 року Москва також вирішила припинити сплачувати свій внесок. Відновити його збираються, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".

      У 2018 році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена. Натомість глава російського МЗС на це відповів, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.

      У травні 2019 все перевернулось догори дригом, і Ягланд вже говорить про зовсім інше – що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою. Це дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія ПАРЄ Санкції Сергій Лавров
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