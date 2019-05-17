Глава МЗС Німеччини зрадів Росії у ПАРЄ і розповів, що допоможе Україні

Для врегулювання ситуації на Сході України потрібен конструктивний внесок Москви. Окрім того, повернення російської делегації у ПАРЄ – "добра новина".

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас обговорив із російським главою МЗС Сергієм Лавровим ситуацію в Україні, його слова процитувало німецьке відомство на своїй сторінці у Twitter.

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"Я також розмовляв сьогодні зі своїм російським колегою. Однією з тем, про які ми говорили була Україна, де нам потрібен конструктивний внесок Росії" – мовиться у повідомленні.

"I also spoke with my Russian counterpart today. One topic we discussed was Ukraine, where we need constructive input from Russia. We also talked about Iran. We want to preserve the nuclear agreement." https://t.co/ZGKgChinix — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 17, 2019

Окрім того, глава німецького МЗС прокоментував домовленість міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи про те, що Росія повинна залишитися у ПАРЄ.

Це добра новина, що ми домовилися, що Росія повинна залишитися в Парламентській асамблеї Ради Європи. Тим більше, що це зберігає право мільйонів росіян звернутися до Європейського суду з прав людини,

– цитує його слова МЗС Німеччини у Twitter.

Foreign Minister @HeikoMaas: "It is good news that we agreed that Russia should remain in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Especially because this preserves the right of Millions of Russians to appeal to the European Court of Human Rights. " @coe pic.twitter.com/tv3YqgcJjf — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 17, 2019

Зазначимо, понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні у Гельсінкі ухвалили рішення, в якому відкривається шлях для повернення Росії в ПАРЄ за надзвичайною процедурою.

Чому Росії немає у ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а Росія у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї. У червні 2017 року Москва також вирішила припинити сплачувати свій внесок. Відновити його збираються, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".



У 2018 році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена. Натомість глава російського МЗС на це відповів, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.



У травні 2019 все перевернулось догори дригом, і Ягланд вже говорить про зовсім інше – що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою. Це дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.