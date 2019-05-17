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      Повернення Росії до ПАРЄ: Сотник назвала головну загрозу для України

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      Олена Сотник
      Олена Сотник / Фото з відкритих джерел

      Представники країн-членів ЄС ухвалили рішення, яке може повернути Росію в ПАРЄ. В результаті остання може лобіювати скасування санкцій, які наклали на неї кілька років тому. Чи є шанси в РФ впливати на ситуацію в Євросоюзі – в ефірі 24 каналу розповіла представниця України в Раді Європи та юристка Олена Сотник.

      Сотник сказала, що у ПАРЄ лобіювання Росії ніколи не припинялося. Країна-агресор впливала на рішення і через секретаріати комітетів, і через деякі держави, які є до неї є дружніми. 

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      "Тут проблема насправді не в тому, що повернеться російська делегація і знімуть санкції. Санкцій насправді сьогодні не існує. За великим рахунком, останні два роки Росія лише висуває ультиматум – вони не подадуть свою делегацію допоки ПАРЄ не зніме можливість накладати на них санкції. Фактично санкції накладаються кожен рік, якщо делегація не подана, то їх неможливо накласти. Де-юре санкцій сьогодні щодо Росії не існує", – пояснила представниця України в Раді Європи.

      Вона розповіла, що РФ  шантажує і створює певну кризу в організації, а все через відсутність делегації, а також несплату внеску. В червні з'являються підстави у Ради Європи взагалі Росію виключити зі складу організації за порушення її обов'язків.

      Ключовою в цій ситуації є поведінка не Російської Федерації, а поведінка наших нібито партнерів по Євросоюзу. Йдеться про ключові держави – Німеччину, Францію, Великобританію, Швецію,
      – заявила гостя студії.

      "Ми сьогодні на зустрічі комітету міністрів побачили, що на превеликий жаль, є певне бажання у всіх цих країн повернути Росію за стіл переговорів, а це – найнебезпечніше. Я переживу повернення російської делегації в ПАРЄ, адже мені є, що їм сказати в очі й поза очі. З цим проблем нема, я знаю, як з цим працювати. Я з ними працюю в міжпарламентському союзі та в очі говорю про те, що вони агресор", – пояснила юристка.

      За її словами, проблема в для України в тому, що наші партнери, які заявляли про територіальну цілісність України та підтримували повернення Криму та Донбасу, починають робити абсолютно протилежне. 

      Це є небезпекою, адже це явно та очевидно, що ставлення до України починає змінюватись у наших партнерів,
      – наголосила Олена Сотник.

      Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ через анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації. І вже два роки не платить внески. У ПАРЄ неодноразово робили спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.

      16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних прав Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.

      Дивіться повне інтерв'ю з Оленою Сотник:

       

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      Теги: Новини України ПАРЄ Новини Росії Україна – Росія Євросоюз Європа Санкції
      Джерело: 24 канал
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