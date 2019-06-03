Капитуляция перед Россией: правозащитники бьют тревогу из-за ситуации в Совете Европы

Россия полностью пренебрегла требованиями Совета Европы. Безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ станет моральной капитуляцией Совета Европы и распространением безнаказанного зла.

Открытое обращение написали украинские правозащитные организации в комитет ПАСЕ по вопросам процедуры, иммунитетов и институциональных дел, а также национальные делегации стран-участниц Совета Европы, пишет "Европейская правда".

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В понедельник, 3 июня, регламентный комитет ПАСЕ может принять решение, что приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее. Во время заседания обсудят полномочия национальных делегаций – и российской среди них.

Правозащитники отмечают, что Россия даже не начала выполнять ни одну из высказанных ей рекомендаций в резолюциях ПАСЕ. Москва фактически пренебрегает уставными требованиями организации-члена Совета Европы.

Более того, ситуация только ухудшается и примеров грубых нарушений Россией международных стандартов прав человека на оккупированной ею территории Крыма и в зоне вооруженного конфликта на Донбассе становится все больше,

– пишут авторы в обращении.

Они отмечают, что в свете этих фактов безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ выглядит "моральной капитуляцией Совета Европы как межгосударственной организации, которая заботится об обеспечении прав человека".

"Решение о возможном возвращении в ПАСЕ российской делегации при полном пренебрежении Россией требований этой организации является не поддержкой российского гражданского общества, а ударом по его ценностям и моральным принципам, фактически распространением и умножением безнаказанного зла", – отмечают украинские организации.

Также авторы отмечают, что любая дискуссия о снятии санкций с России должна начинаться с требования освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины в России и на оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса.

Просим вас обратить внимание, что речь идет не только о Российской Федерации, но и о других странах-участницах Совета Европы, которым лишение права ПАСЕ накладывать санкции просто развяжет руки, и от которых можно будет ожидать усиления политических преследований,

– отмечают правоохранители.

Обращение поддержали 12 украинских правозащитных организаций, среди которых "Центр гражданских свобод", "Объединение родственников политзаключенных Кремля", "Восточноукраинский центр общественных инициатив", "Крым SOS" и другие.

Почему Россия не в ПАСЕ?В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за агрессии против Украины и аннексии Крыма. В ответ Россия прекратила свое участие в работе международной организации и не платит взносы. В ПАСЕ мощное пророссийское лобби неоднократно предпринимало попытки вернуть российскую делегацию, но их удавалось вовремя заблокировать.