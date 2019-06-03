ПАСЕ приняла резолюцию, выгодную России: что это значит

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европе 3 июня одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Это – только на руку России. Ведь если за резолюцию таки проголосуют, то РФ сможет вернуться в ПАСЕ и лоббировать отмену введенных против нее санкций.

Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев рассказал, что голосование за проект этой резолюции состоится на сессии Ассамблеи через три недели – 24 июня.

Читайте также: Капитуляция перед Россией: правозащитники бьют тревогу из-за ситуации в Совете Европы

Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне. Даже если за резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте, но останется,

– отметил он.

Арьев отметил, что украинская делегация была против утверждения этой резолюции.

В то же время, многие из тех, кто голосовали за резолюцию, заявляли, что таким образом россияне могут принять предложенный компромисс, потому что "надо их наконец начать критиковать в лицо, ведь они не меняются".

"Наивная позиция, мягко говоря. Откровенно пророссийские (представители – 24 канал) аргументировали необходимостью "сохранить доступ 140 миллионов россиян в Европейский суд по правам человека". Меня этот аргумент возмутил, потому что за это доступ украинцы платят и свободой, и жизнью ", – добавил член ПАСЕ.

По его словам, комитет проигнорировал и обращение общественных организаций, правозащитников, родственников заложников и моряков.

Поэтому, украинская делегация в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это угрожает возвращением российской делегации к работе в Ассамблее.

Почему России нет в ПАСЕ?​

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за агрессиипротив Украины и аннексии Крыма. В ответ Россия прекратила свое участие в работе международной организации и не платит взносы. В ПАСЕ мощное пророссийское лобби неоднократно предпринимало попытки вернуть российскую делегацию, но их удавалось вовремя заблокировать.



16 мая в Совете министров поддержали документ, который открывает путь для возвращения России, а 17 мая его окончательно утвердили. По мнению украинского министра иностранных прав Павла Климкина, если с России снимут санкции, то это фактически будет означать нормализацию противоправных действий Кремля в отношении Украины, а минские соглашения потеряют смысл.