Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту

На вихідних відбулися дев'яті вибори до Європейського парламенту: "велика коаліція" вперше втратила більшість, а кількість популістів та євроскептиків – навпаки, зросла. Що це означає і чи є такий результат загрозливим для України – у матеріалі 24 каналу.

Варто зазначити, що явка на виборах стала рекордною за останні 25 років і в цілому по Євросоюзу склала 50,93%.

Що змінилося у Європарламенті після виборів?

В цілому результати виборів не здивували, хоча їх результат став більш позитивним, ніж прогнозували. Проте негативні "зсуви" відбулися також.

Читайте також: Європарламент оголосив прогноз результатів виборів

Так, у новому складі Європарламенту "Європейська народна партія" (попередньо – отримає 178 мандатів, у 2014 було 216) та "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" (152 місця, а було 191) вперше втратили більшість.

Проте, оскільки "Альянс лібералів і демократів за Європу" має хороший результат (попередньо – 108 мандатів, було 68), проєвропейські партії все одно матимуть більшість місць в Європарламенті. "Зелені" також отримали більше місць, ніж у нинішньому парламенті – 67.

Те, що ЄНП отримала менше місць, було очікувано. Експерт-міжнародник Олексій Куропятник у коментарі 24 каналу причиною цього називає розвиток суспільства і, відповідно, переорієнтацію європейців на інші потреби.

Все працювало більш-менш нормально багато десятиліть, але потім з'ясувалося, що бідні стають все біднішими, а багаті – багатшими. Про це говорили і на форумі у Давосі. Тобто розкол між заможними і бідними поглиблюється не лише в "країнах третього світу", але і в ЄС зокрема. І це людей непокоїть,

– зазначив експерт.

Це може пояснити виникнення тих політичних течій, які зараз набрали більшої потуги в Європарламенті. Фактично це – лівий рух, "зелені", ліберали, ультраправі. Вони намагаються критикувати підходи, які працювали 60 років, і пропонувати, наприклад, зупинити міграцію неєвропейських етносів на територію країн-членів ЄС.

"Європейські консерватори і реформісти" здобули 61 мандат (було 75), популістська "Європа за свободу і пряму демократію" – 53 (було 39), "Європа націй і свободи" (євроскептики) буде мати 55 місць, об’єднані ліві – 39.

Тобто в цілому так звані євроскептики отримають понад 100 місць у новому Європарламенті.



Новий склад Європарламенту

Вплив на Україну

Оскільки результат виборів не став неочікуваним і основна композиція Європарламенту критично не змінилася, експерти значних ризиків не прогнозують. Але все ж вони є.

"Попри те, що несприятливі для нас сили дещо розширили своє представництво у Європарламенті, наразі загроза втрати підтримки цього органу для нас – малоймовірна", – пояснив у коментарі 24 каналу голова правління "Майдану Закордонних Справ" Богдан Яременко.

Читайте також: Вибори до Європарламенту: що треба знати

Очільник МЗС України Павло Клімкін також зазначив, що результати виборів до Європарламенту вказують на те, що більшість у ньому складуть прихильні до України депутати.

"Беру телефон і починаю вітати багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри європейські виборці. Принагідно й наріжу їм завдання з підтримки України. У новому складі Європарламенту наші друзі, безумовно, переважають. Запорука нашого спільного успіху – дружба і європейські цінності", – відреагував на вибори Клімкін.

Експерт Олексій Куропятник, своєю чергою, уточнив, що Євросоюз передусім свої успіхи вимірює зростанням рівня життя його громадян, що досягається за рахунок економічного співробітництва.

Росія на сьогодні є потужним клієнтом і розглядається як партнер, який потрапив під санкції фактично через Україну. Однак Україна не може запропонувати поки що нічого альтернативного. Тож європейці, можна сказати, частково "гальмують" свій розвиток за рахунок обмеження співробітництва з РФ,

– пояснив експерт.

Тобто в Європарламенті зросла кількість представників політичних сил, які, за словами експерта, розуміють: якщо Україна не буде рухатися у напрямку успішного завершення низки реформ, то підтримувати її в тому обсязі, який був до цього, немає сенсу. Там зросла кількість депутатів, які будуть проштовхувати зміну курсу та скептично ставляться до традиційних підходів щодо підтримки України, яка надто повільно реформується.

З цієї ж причини Україна може частково втратити підтримку в плані збереження санкцій проти РФ.

Проте цієї загрози можна уникнути. Для цього наша держава повинна працювати над реформами і їх впровадженням.