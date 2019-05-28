Какие риски для Украины скрывает новый состав Европарламента

На выходных состоялись девятые выборы в Европейский парламент: "большая коалиция" впервые потеряла большинство, а количество популистов и евроскептиков – наоборот, возросло. Что это значит и чем такой результат угрожает Украине – в материале 24 канала.

Стоит отметить, что явка на выборах стала рекордной за последние 25 лет и в целом по Евросоюзу составила 50,93%.

Что изменилось в Европарламенте после выборов?

В целом результаты выборов не удивили, хотя их результат стал более позитивным, чем прогнозировали. Однако негативные "сдвиги" также состоялись.

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Так, в новом составе Европарламента "Европейская народная партия" (предварительно – получит 178 мандатов, в 2014 году было 216) и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (152 места, а было 191) впервые потеряли большинство.

Однако, поскольку "Альянс либералов и демократов за Европу" получил хороший результат (предварительно – 108 мандатов, было 68), проевропейские партии все равно будут иметь большинство мест в Европарламенте. "Зеленые" также получили больше мест, чем в нынешнем парламенте – 67.

То, что ЕНП получила меньше мест, было ожидаемо. Эксперт-международник Алексей Куропятник в комментарии 24 каналу причиной этого называет развитие общества и, соответственно, переориентацию европейцев на другие нужды.

Все работало более-менее нормально многие десятилетия, но потом выяснилось, что бедные становятся все беднее, а богатые – богаче. Об этом говорили и на форуме в Давосе. То есть раскол между богатыми и бедными углубляется не только в "странах третьего мира", но и в ЕС в частности. И это людей беспокоит,

– отметил эксперт.

Это может объяснить возникновение тех политических течений, которые сейчас набрали больше влияния в Европарламенте. Фактически это – левое движение, "зеленые", либералы, правые. Они пытаются критиковать подходы, которые работали 60 лет, и предлагать, например, остановить миграцию неевропейских этносов на территорию стран-членов ЕС.

"Европейские консерваторы и реформисты" получили 61 мандат (было 75), популистская "Европа за свободу и прямую демократию" – 53 (было 39), "Европа наций и свободы" (евроскептики) будет иметь 55 мест, объединенные левые – 39 .

То есть в целом так называемые евроскептики получат более 100 мест в новом Европарламенте.



Новый состав Европарламента

Влияние на Украину

Поскольку результат выборов не стал неожиданным и основная композиция Европарламента критически не изменилась, эксперты крупных рисков не прогнозируют. Но все же они есть.

"Несмотря на то, что неблагоприятные для нас силы несколько расширили свое представительство в Европарламенте, пока что угроза потери поддержки этого органа для нас – маловероятна", – пояснил в комментарии 24 канала глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

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Глава МИД Украины Павел Климкин также отметил, что результаты выборов в Европарламент указывают на то, что большинство в нем составят благосклонные к Украине депутаты.

"Беру телефон и начинаю приветствовать многих друзей, которым вчера дали кредит доверия европейские избиратели. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья, безусловно, преобладают. Залог нашего общего успеха – дружба и европейские ценности", – отреагировал на выборы Климкин.

Эксперт Алексей Куропятник, в свою очередь, уточнил, что Евросоюз прежде всего свои успехи измеряет ростом уровня жизни его граждан,который достигается за счет экономического сотрудничества.

Россия сегодня является мощным клиентом и рассматривается как партнер, который попал под санкции фактически из-за Украины. Однако Украина не может предложить пока ничего альтернативного. Поэтому европейцы, можно сказать, частично "тормозят" свое развитие за счет ограничения сотрудничества с РФ,

– объяснил эксперт.

То есть в Европарламенте увеличилось количество представителей политических сил, которые, по словам эксперта, понимают, что если Украина не будет двигаться в направлении успешного завершения ряда реформ, то поддерживать ее в том объеме, который был до этого, нет смысла. Там выросло количество депутатов, которые будут проталкивать изменение курса и скептически относятся к традиционным подходам по поддержке Украины, которая слишком медленно реформируется.

По этой же причине Украина может частично потерять поддержку в плане сохранения санкций против РФ.

Однако этой угрозы можно избежать. Для этого наше государство должно работать над реформами и их внедрением.