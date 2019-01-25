Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме

25 января – последний день Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), который как правило собирает топовых политиков разных стран и служит площадкой для обсуждения острых тем на международной арене. Рассказываем, какие вопросы поднимались в этом году и чем запомнились украинские чиновники.

Что обсуждали в Давосе?

Всемирный экономический форум – ежегодное мероприятие, на котором обсуждаются важнейшие политические и экономические темы. Форум проходит ежегодно с 1971 года на швейцарском горнолыжном курорте Давос.

В этом году, когда до форума оставалось несколько недель, организаторы получили ряд отказов от топовых мировых политиков, которые решили не посещать экономический форум из-за внутренних проблем. В частности, президент США Дональд Трамп не приехал из-за "шатдауна", лидер Франции Эммануэль Макрон остался усмирять протесты "желтых жилетов", а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вычеркнула форум из своего расписания из-за решения вопроса Brexit. Ряд мировых СМИ заговорили о том, не угасает ли среди политической элиты интерес к Давосу.

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Однако на форуме присутствовали представители ряда других стран мира, в том числе – и делегация из Украины. С 22-го по 25-е января в рамках форума состоялось 350 сессий, в течение которых участники обсудили вопросы международного взаимодействия в эпоху развития технологий, цифровой экономики, криптовалют, вопросы развития рынков, кибербезопасности, проблемы глобальных финансовых рисков, прогнозы в области энергетики, проблемы социального неравенства.

Главная тема встречи в Давосе-2019: "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". В Давосе продвигали тему психического здоровья, охраны окружающей среды. Кроме этого, на повестке дня стояло обсуждение ситуации на Ближнем Востоке (в Сирии и Ливии), состоялись мероприятия и встречи на тему климатического кризиса.

Смотрите видео об основных темах нынешнего форума в Давосе:

Давос-2019 и Украина

Для Украины традиционно центральным событием на полях в Давосе является "Украинский завтрак", который организовывает предприниматель Виктор Пинчук. В этом году открыли также "Украинский дом".

Президент Петр Порошенко на форуме говорил об инвестициях, борьбе с "фейками" и сотрудничестве с Международным валютным фондом. В частности, он встретился с руководителем МВФ Кристин Лагард, которая отметила необходимость ускорения реформ в Украине, "чтобы обеспечить стабильный экономический рост и улучшить условия жизни людей".

Мы продолжаем наше сотрудничество с МВФ. Я хочу поблагодарить Дейвида Липтона, Кристин Лагард – вчера мы провели замечательную встречу и обсудили конкретные даты, когда и что надо – включая Антикоррупционный суд,

– сказал Петр Порошенко.

По его словам, сейчас нужно ускорить подготовку этого закона ко второму чтению в парламенте. Кроме того, Лагард высоко оценила назначение "независимого и постоянного" главы Национального банка Украины.

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На форуме Порошенко подчеркнул, что существует угроза вмешательства России в избирательный процесс в Украине. Он призвал США, ЕС и НАТО воспринимать это как угрозу. По словам Порошенко, речь идет не только о защите Украины, но и демократии во всем мире.

Был подписан протокол между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и на капитал. Как отметил Порошенко, это "создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии, стимулирует деловую инициативу предпринимателей и регулирует вопросы международного налогообложения доходов между государствами".

Также Петр Порошенко обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в военно-технической, инвестиционной, энергетической, научно-технической сферах.

С заместителем главы КНР Ван Цишанем, в свою очередь, договорились продолжать развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По словам Порошенко, этому будет способствовать проведение в 2019 году очередного заседания Украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Президент встретился также с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреш и обсудил перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. С канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Давосе говорили о ситуации в акватории Черного и Азовского морей.

З Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у Давосі також обговорили ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і негайного звільнення українських моряків pic.twitter.com/hX8VMZpgHa — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 січня 2019 р.

Ангела Меркель сделала еще одно заявление, которое напрямую касается Украины.

Германия и в дальнейшем будет покупать российский газ, это понятно, но мы будем диверсифицировать источники поставок и будем полагаться на сжиженный газ, который преимущественно поступает из Соединенных Штатов,

– заявила канцлер Германии.

Также в Давосе было решено, что в Украине на берегу озера Сиваш создадут одну из крупнейших в Европе ветровых электростанций. Соответствующее соглашение в Давосе подписали норвежская компания NBT, французская компания Total Eren и Европейский банк.

Пакет документов предусматривает финансирование строительства ветроэлектростанции на сумму 150 млн евро, общая стоимость проекта – 400 млн евро.

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Порошенко во время одного из выступлений в Давосе сравнил заявления одного из кандидатов в президенты о фиксированной цене на газ с экономической программой президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Присутствующие предположили, что он имел в виду Юлию Тимошенко. Она в свою очередь сказала, что, если бы президент хотел сравнить ее с Мадуро, то сравнил бы прямо.

Зараз в Україні ми маємо величезну загрозу популізму, і особливо ця загроза зростає у передвиборчий період.



Сумний досвід перемоги популізму ми маємо, зокрема, у Венесуелі, де політика «фіксованої ціни» нижче ринкової на певний продукт для людей призвела до катастрофи. pic.twitter.com/dY1bGUs7V8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 січня 2019 р.

Как поясняет политический эксперт Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу, такой конфликт на полях форума мог бы случиться с любыми политиками, однако это не презентует нашу страну с положительной стороны.

"На международной арене не воспринимают политиков, как разносторонних, а хотят видеть единые сообщества. То есть приехала украинская делегация и хорошо было бы, если бы ее представители были однородными во внутренних вопросах. Такая публичная дискуссия, на этой арене не очень уместна. Но я не могу сказать, что это вызвало какой-то скандал или что-то подобное и не имело значительного влияния на партнеров. Более того, многие этого вообще не поняли", – сказал эксперт.

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Пребывание президента Украины в Давосе не обошлось и без провокаций. Так, журналистка, одетая в вышиванку, воскликнула к Порошенко вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?". На что он посоветовал ей "снять вышиванку" и добавил, что даст ответ, если вопрос прозвучит на украинском. Провокаторша отметила, что "президент Украины прекрасно понимает русский язык". Разговор прекратила охрана, а саму журналистку лишили аккредитации. Ее вопрос касался недавно принятого закона, известного как "закон о реинтеграции Донбасса", что имеет целью приблизить конец конфликта на востоке страны. Российские СМИ по-своему интерпретировали слова Порошенко – они отметили, что президент Украины "попросил женщину раздеться".

"Засветился" на форуме и кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко. Он похвастался на своей странице в Facebook тем, что взял четыре бесплатные шапки вместо одной – "для друзей". Также он добавил, что пожалел о том, что не взял больше, однако уже было поздно.

"Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила. Отошел 10 метров и понял, что мало взял", – поделился Шевченко подробностями события.

Он добавил, что его остановил охранник.

В соцсетях поступок бывшего министра экологии высмеяли и отметили, что "Янукович тоже начинал с шапок".



Соцсети высмеяли Шевченко за его поступок

По словам политического эксперта Дмитрия Купиры, это был исключительно пиар-ход со стороны кандидата в президенты.

"По моему мнению это было абсолютно привлечение внимания. Он же и сам эту историю рассказал. Просто политик хочет экономить на прямой рекламе, поэтому создает неординарные истории о себе, которые подхватывают СМИ и фактически бесплатно рассказывают о нем аудитории. Думаю, это было сделано в рамках избирательной кампании. Учитывая то, что Шевченко не борется сейчас за победу, а скорее узнаваемость, то это для него лично эффективно. Но именно такую ли узнаваемость он хочет, я не уверен. Это – не те действия, которыми может хвастаться политик. От политика ждут более серьезного поведения. Делал ли он что-то незаконное с теми шапками – нет. Возможно, разве что он готовится к избирательной кампании в парламент, чтобы идти на парламентские выборы уже с определенным уровнем узнаваемости", – отметил эксперт.

Он также добавил, что заявлений иностранных политиков относительно Украины было очень мало и это прежде всего связано с предстоящими выборами.

Сейчас иностранные партнеры осторожно относятся к этому в связи с тем, что у нас – предвыборный период сейчас. Суммирующих или направляющих заявлений политики не дают, потому что им сложно спрогнозировать, какие будут результаты выборов и с каким президентом и парламентом им придется работать через год. И их можно понять. Для того, чтобы иметь ровно приближенные отношения со всеми, они воздерживаются от дачи оценок или формирования краткосрочных планов,

– пояснил он.