Давос-2019 та Україна: що обговорювали на форумі

25 січня – останній день Всесвітнього економічного форуму у Давосі (Швейцарія), який як правило збирає топових політиків різних країн та служить майданчиком для обговорення гострих тем на міжнародній арені. Розповідаємо, які питання порушувалися цього року та чим запам’яталися українські високопосадовці.

Що обговорювали у Давосі?

Всесвітній економічний форум – щорічний захід, на якому обговорюють найважливіші політичні та економічні теми. Форум проходить щорічно з 1971 року на швейцарському гірськолижному курорті Давос.

Цьогоріч, коли до форуму залишалося кілька тижнів, організатори отримали низку відмов від топових світових політиків, які вирішили не відвідувати економічний форум через внутрішні проблеми. Зокрема, президент США Дональд Трамп не приїхав через "шатдаун", лідер Франції Еммануель Макрон залишився вгамовувати протести "жовтих жилетів", а прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей викреслила форум зі свого розкладу через вирішення питання Brexit. Низка світових ЗМІ заговорила про те, чи не згасає серед політичної еліти інтерес до Давосу.

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Однак на форумі були присутні представники низки інших країн світу, у тому числі – й делегація з України. З 22-го по 25-те січня у рамках форуму відбулося 350 сесій, протягом яких учасники обговорили питання міжнародної взаємодії в епоху розвитку технологій, цифрової економіки, криптовалют, питання розвитку ринків, кібербезпеки, проблеми глобальних фінансових ризиків, прогнози в галузі енергетики, проблеми соціальної нерівності.

Головна тема зустрічі в Давосі-2019: "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції". У Давосі просували тему психічного здоров’я, охорони довкілля. Крім цього, на порядку денному стояло обговорення ситуації на Близькому Сході (в Сирії та Лівії), відбулися заходи та зустрічі на тему кліматичної кризи.

Дивіться відео про основні теми цьогорічного форуму у Давосі:

Давос-2019 і Україна

Для України традиційно центральною подією на полях у Давосі є "Український сніданок", який організовує підприємець Віктор Пінчук. Цього року відкрили також "Український дім".

Президент Петро Порошенко на форумі говорив про інвестиції, боротьбу з "фейками" та співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, він зустрівся із керівником МВФ Крістін Лагард, яка наголосила на необхідності пришвидшення реформ в Україні, "аби забезпечити стабільне економічне зростання та покращити умови життя людей".

Ми продовжуємо нашу співпрацю з МВФ. Я хочу подякувати Дейвідові Ліптону, Крістін Лагард – учора ми провели чудову зустріч і обговорили конкретні дати, коли і що треба зробити – включно з Антикорупційним судом,

– сказав Петро Порошенко.

За його словами, наразі потрібно прискорити підготовку цього закону до другого читання в парламенті. Крім того, Лагард високо оцінила призначення "незалежного і постійного" голови Національного банку України.

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На форумі Порошенко наголосив, що існує загроза втручання Росії у виборчий процес в Україні. Він закликав США, ЄС і НАТО сприймати це як загрозу. За словами Порошенка, йдеться не лише про захист України, а й демократії у всьому світі.

Було підписано протокол між урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал. Як зазначив Порошенко, це "створює сприятливі умови для інвесторів України та Швейцарії, стимулює ділову ініціативу підприємців та регулює питання міжнародного оподаткування доходів між державами".

Також Петро Порошенко обговорив з президентом Бразилії Жаіром Болсонаро перспективи активізації торговельно-економічної співпраці, передусім – у військово-технічній, інвестиційній, енергетичній, науково-технічній сферах.

Із заступником голови КНР Ван Цішанєм, своєю чергою, домовилися продовжувати розвиток двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. За словами Порошенка, цьому буде сприяти проведення у 2019 році чергового засідання Українсько-китайської Міжурядової комісії зі співробітництва.

Президент зустрівся також з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та обговорив перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі. З канцлером ФРН Ангелою Меркель у Давосі говорили про ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів.

З Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у Давосі також обговорили ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і негайного звільнення українських моряків pic.twitter.com/hX8VMZpgHa — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 січня 2019 р.

Ангела Меркель зробила ще одну заяву, яка напряму стосується України.

Німеччина і надалі купуватиме російський газ, це зрозуміло, але ми будемо диверсифікувати джерела постачання та покладатимемося на скраплений газ, який переважно надходить із Сполучених Штатів,

– заявила канцлер Німеччини.

Також у Давосі було вирішено, що в Україні на березі озера Сиваш створять одну з найбільших у Європі вітрових електростанцій. Відповідну угоду у Давосі підписали норвезька компанія NBT, французька компанія Total Eren та Європейський банк.

Пакет документів передбачає фінансування будівництва вітроелектростанції на суму 150 млн євро, загальна вартість проекту – 400 млн євро.

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Порошенко під час одного із виступів у Давосі порівняв заяви одного з кандидатів у президенти про фіксовану ціну на газ з економічною програмою президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Присутні припустили, що він мав на увазі Юлію Тимошенко. Вона своєю чергою сказала, що, якщо б президент хотів порівняти її з Мадуро, то порівняв би прямо.

Зараз в Україні ми маємо величезну загрозу популізму, і особливо ця загроза зростає у передвиборчий період.



Сумний досвід перемоги популізму ми маємо, зокрема, у Венесуелі, де політика «фіксованої ціни» нижче ринкової на певний продукт для людей призвела до катастрофи. pic.twitter.com/dY1bGUs7V8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 січня 2019 р.

Як пояснює політичний експерт Дмитро Купира у коментарі 24 каналу, такий конфлікт на полях форуму міг би трапитися з будь-якими політиками, проте це не презентує нашу країну з позитивного боку.

"На міжнародній арені не сприймають політиків, як різносторонніх, а хочуть бачити єдині спільноти. Тобто приїхала українська делегація і добре було б, якби її представники були однорідними у внутрішніх питаннях. Така публічна дискусія, на цій арені не дуже доречна. Але я не можу сказати, що це викликало якийсь скандал чи щось подібне і не мало значного впливу на партнерів. Більш того, багато хто цього взагалі не зрозумів", – сказав експерт.

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Перебування президента України в Давосі не обійшлося і без провокацій. Так, журналістка, одягнена в вишиванку, вигукнула до Порошенка запитання: "Навіщо ви ухвалили закон про війну?". На що він порадив їй "зняти вишиванку" та додав, що дасть відповідь, якщо питання пролунає українською. Провокаторка зазначила, що "президент України прекрасно розуміє російську мову". Розмову припинила охорона, а саму журналістку позбавили акредитації. Її запитання стосувалося недавно ухваленого закону, відомого як "закон про реінтеграцію Донбасу", що має на меті наблизити кінець конфлікту на сході країни. Російські ЗМІ по-своєму інтерпретували слова Порошенка – вони зазначили, що президент України "попросив жінку роздягнутися".

"Засвітився" на форумі і кандидат у президенти України Ігор Шевченко. Він похвалився на своїй сторінці у Facebook тим, що взяв чотири безкоштовні шапки замість одієї – "для друзів". Також він додав, що пошкодував про те, що не взяв більше, проте уже було пізно.

"Прокинувся о 6 ранку і пішов за шапками, але вже на цю годину бажаючих стати щасливими власниками чудової блакитної шапочки було досить багато. Відстоявши в черзі я взяв зразу 4 (чотири) шапки, більше совість не дозволила. Відійшов 10 метрів і зрозумів, що мало взяв", - поділився Шевченко подробицями події.

Він додав, що його зупинив охоронець.

У соцмережах вчинок колишнього міністра екології висміяли та зазначили, що "Янукович теж починав із шапок".



Соцмережі висміяли Шевченка за його вчинок

За словами політичного експерта Дмитра Купири, це був виключно піар-хід з боку кандидата у президенти.

"На мою думку це було абсолютно привертання уваги. Він же і сам цю історію розповів. Просто політик хоче економити на прямій рекламі, тому створює неординарні історії про себе, які підхоплюють ЗМІ і фактично безкоштовно розповідають про нього аудиторії. Думаю, це було зроблено у рамках виборчої кампанії. Враховуючи те, що Шевченко не бореться зараз за перемогу, а швидше за впізнаваність, то це для нього особисто ефективно. Але чи саме таку впізнаваність він хоче, я не впевнений. Це – не ті дії, якими може хвалитися політик. Від політика чекають більш серйозної поведінки. Чи він робив щось незаконне з тими шапками – ні. Можливо, хіба що він готується до виборчої кампанії у парламент, щоб іти на парламентські вибори уже з певним рівнем впізнаваності", – зазначив експерт.

Він також додав, що заяв закордонних політиків щодо України було дуже мало і це передусім пов'язано з майбутніми виборами.

Зараз іноземні партнери обережно ставляться до цього у зв’язку з тим, що у нас – передвиборчий період зараз. Підсумовуючих чи направляючих заяв політики не дають, тому що їм складно спрогнозувати, які будуть результати виборів і з яким президентом та парламентом їм доведеться працювати через рік. І їх можна зрозуміти. Для того, щоб мати рівнонаближені відносини з усіма, вони утримуються від давання оцінок або формування короткострокових планів,

– пояснив він.