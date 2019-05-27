По итогам голосования, Европейская народная партия и социалисты, которые владели большинством в предыдущем составе Европарламента, существенно сократят свое представительство. В то же время свои позиции значительно усилят либералы и евроскептики.

Пресс-центр Европарламента обнародовал первые результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

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Крупнейшие партии в Европарламенте – Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов – впервые потеряли большинство по предварительным данным выборов в 28 странах ЕС. Поэтому партия ЕНП получит 178 мандатов в новом составе Европарламента, а социал-демократы – 152 из всего 751 мест.

Среди победителей нынешних выборов также оказались популистские и националистические силы, к которым относится новый Европейский альянс народов и наций.

Противники европейской интеграции получат более 100 депутатских мандатов. Группа Европа для свободы, в которую входит итальянское Движение 5 звезд и британские сторонники Brexit, провела в Европарламент 53 депутата, получив восемь дополнительных мест. Группа Европа за нации, которую поддерживает итальянская Лига Севера и другие сторонники отмены санкций против России, получила 55 мест в Европарламенте. На прошлых выборах они получили лишь 37 мандатов.

Полный список мест в Европарламенте по результатам выборов