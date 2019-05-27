Європарламент оголосив прогноз результатів виборів

За підсумками голосування, Європейська народна партія і соціалісти, які володіли більшістю у попередньому складі Європарламенту, суттєво скоротять своє представництво. Водночас свої позиції значно посилять ліберали та євроскептики.

Прес-центр Європарламенту оприлюднив перші результати Європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу.

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Найбільші партії у Європарламенті – Європейська народна партія та Прогресивний альянс соціалістів і демократів – вперше втратили більшість за попередніми даними виборів у 28 країнах ЄС. Відтак партія ЄНП здобуде 178 мандатів у новому складі Європарламенту, а соціал-демократи – 152 із загалом 751 місць.

Серед переможців цьогорічних виборів також опинилися популістські та націоналістичні сили, до яких належить новостворений Європейський альянс народів і націй.

Противники європейської інтеграції отримають понад 100 депутатських мандатів. Група Європа для свободи, в яку входить італійський Рух 5 зірок і британські прихильники Brexit, провела в Європарламент 53 депутати, отримавши вісім додаткових місць. Група Європа за нації, яку підтримує італійська Ліга Півночі та інші прихильники відміни санкцій проти Росії, отримала 55 місць у Європарламенті. На минулих виборах вони здобули лише 37 мандатів.



Повний перелік місць у Європарламенті за результатами виборів