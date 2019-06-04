00:59
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: появилась реакция МИД Украины

      21 Читати новину українською
      ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи
      ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи / 24 канал

      ПАСЕ приняла проект резолюции, которая может осложнить наложение санкций на российскую делегацию. В МИД Украины отмечают, что возвращение России в Ассамблею подорвет доверие к этой организации и заставит Украину пересмотреть свое отношение к ней.

      Напомним, соответствующую резолюцию регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил 3 июня. Если ее таки проголосуют, то РФ сможет вернуться в ПАСЕ и лоббировать отмену введенных против нее санкций.

      Читайте также: ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: что значит и какие риски для Украины

      Однако, как заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, это подорвет доверие Украины к ПАСЕ. "Европе нужно единство и сплоченность, верим, что коррупция и шантаж РФ не сработают", – добавил он.

      Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации. С нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации в более функциональный способ. Поскольку Совет Европы, ее парламентский выбор должны обеспечивать, прежде всего, права человека и соблюдение основных положений. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают,
      – ответил Боднар.

      Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин такие действия охарактеризовал как недопустимые и сравнил это с отпуском преступников из тюрьмы. "Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии раздела в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе", – сказал Климкин.

      Какие риски может иметь возвращение России в ПАСЕ

      Эксперт Евгений Магда называет сценарий возвращения России в ПАСЕ вполне реалистичным. Однако, по его словам, украинская делегация из-за этого решения встретит сопротивление. "Подобное развитие ситуации не нравится достаточно многим европейским парламентариям, которые будут этому сопротивляться и само окончательное решение будет приниматься на заседании ПАСЕ. Поэтому я не думаю, что это – хорошая новость", – отметил Евгений Магда.

      Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Олег Белоколос в комментарии 24 каналу, в свою очередь, пояснил: вопросы нашей приоритетной повестки дня будут решаться не в ПАСЕ однозначно.

      Я бы не делал из этого какие-то серьезные выводы, даже если это произойдет. После выборов в Европарламент мы увидели, что слухи о том, что Европа распадается, не оправдались. Европейцы, несмотря на трудности и определенные проблемы, все-таки видят себя вместе. И это для нас – более серьезный сигнал. Евросоюз, каким бы он ни был, остается нашим партнером. Надо выстраивать сотрудничество с этими политическими силами, которые пришли,
      – сказал он.

      Почему России нет в ПАСЕ?
      В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за агрессии против Украины и аннексии Крыма. В ответ Россия прекратила свое участие в работе международной организации и не платит взносы. В ПАСЕ мощное пророссийское лобби неоднократно предпринимало попытки вернуть российскую делегацию, но их удавалось вовремя заблокировать.

      16 мая в Совете министров поддержали документ, который открывает путь для возвращения России, а 17 мая его окончательно утвердили. По мнению украинского министра иностранных дел Павла Климкина, если из России снимут санкции, то это фактически будет означать нормализацию противоправных действий Кремля в отношении Украины, а минские соглашения потеряют смысл.

      blog_ava
      Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: активисты созывают на митинг под МВД
      3 июня
      1336
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Евросоюз Европа Украина – Россия Новости России ПАСЕ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 июня: умер подстреленный полицейскими малыш, Зеленский вернул Кучму в ТКГ
      3 июня , 23:43 Главные новости 3 июня: умер подстреленный полицейскими малыш, Зеленский вернул Кучму в ТКГ
      185
      Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      3 июня , 21:00 Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      Сергій Лещенко 378
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      3 июня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      219
      ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: что значит и какие риски для Украины
      3 июня , 20:03 ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: что значит и какие риски для Украины
      Світлана Попова 176
      От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO
      3 июня , 18:30 От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO
      4367
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук