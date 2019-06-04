ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: появилась реакция МИД Украины

ПАСЕ приняла проект резолюции, которая может осложнить наложение санкций на российскую делегацию. В МИД Украины отмечают, что возвращение России в Ассамблею подорвет доверие к этой организации и заставит Украину пересмотреть свое отношение к ней.

Напомним, соответствующую резолюцию регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил 3 июня. Если ее таки проголосуют, то РФ сможет вернуться в ПАСЕ и лоббировать отмену введенных против нее санкций.

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Однако, как заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, это подорвет доверие Украины к ПАСЕ. "Европе нужно единство и сплоченность, верим, что коррупция и шантаж РФ не сработают", – добавил он.

Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации. С нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации в более функциональный способ. Поскольку Совет Европы, ее парламентский выбор должны обеспечивать, прежде всего, права человека и соблюдение основных положений. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают,

– ответил Боднар.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин такие действия охарактеризовал как недопустимые и сравнил это с отпуском преступников из тюрьмы. "Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии раздела в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе", – сказал Климкин.

Какие риски может иметь возвращение России в ПАСЕ

Эксперт Евгений Магда называет сценарий возвращения России в ПАСЕ вполне реалистичным. Однако, по его словам, украинская делегация из-за этого решения встретит сопротивление. "Подобное развитие ситуации не нравится достаточно многим европейским парламентариям, которые будут этому сопротивляться и само окончательное решение будет приниматься на заседании ПАСЕ. Поэтому я не думаю, что это – хорошая новость", – отметил Евгений Магда.

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Олег Белоколос в комментарии 24 каналу, в свою очередь, пояснил: вопросы нашей приоритетной повестки дня будут решаться не в ПАСЕ однозначно.

Я бы не делал из этого какие-то серьезные выводы, даже если это произойдет. После выборов в Европарламент мы увидели, что слухи о том, что Европа распадается, не оправдались. Европейцы, несмотря на трудности и определенные проблемы, все-таки видят себя вместе. И это для нас – более серьезный сигнал. Евросоюз, каким бы он ни был, остается нашим партнером. Надо выстраивать сотрудничество с этими политическими силами, которые пришли,

– сказал он.

Почему России нет в ПАСЕ?

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за агрессии против Украины и аннексии Крыма. В ответ Россия прекратила свое участие в работе международной организации и не платит взносы. В ПАСЕ мощное пророссийское лобби неоднократно предпринимало попытки вернуть российскую делегацию, но их удавалось вовремя заблокировать.



16 мая в Совете министров поддержали документ, который открывает путь для возвращения России, а 17 мая его окончательно утвердили. По мнению украинского министра иностранных дел Павла Климкина, если из России снимут санкции, то это фактически будет означать нормализацию противоправных действий Кремля в отношении Украины, а минские соглашения потеряют смысл.