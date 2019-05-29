Макрон назвав умови для зустрічі в нормандському форматі

Президент Франції заявив, що хотів би зустрічі за участю ФРН, Росії та України і готовий її організувати коли для цього складуться "належні політичні умови".

Еммануель Макрон також заявив, що найближчим часом він планує обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило видання Urdupoint.

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Я б цього хотів. Я її організую, оскільки Франції належить робити ініціативу, як тільки трапиться нагода. У нас будуть контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Я буду говорити з ним дуже скоро, у нас буде новий діалог, можливо, візит. Як тільки політичні умови будуть створені, ми скличемо зустріч в нормандському форматі,

– сказав він.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. За її підсумками вони дійшли згоди у питаннях необхідності реалізації мінських домовленостей і продовженні тісного співробітництва в нормандському форматі.

Варто зазначити що і Франція, і Німеччина, як учасники нормандської четвірки, допомагали впроваджувати мінський процес, аби зменшити інтенсивність воєнних дій на Донбасі.

Що таке нормандський формат?Наразі це переговори у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше його було запроваджено 6 червня 2014 року. Назва походить від зустрічі очільників зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що у французькій Нормандії. Головною темою переговорів у нормандському форматі є розв'язання проблеми збройного конфлікту на Донбасі.



Мінські угоди діють майже п'ять років. Відтоді часто говорять про їхню низьку ефективність, російські окупаційні війська щодня порушують режим припинення вогню. Відтак, і цивільні люди, і військові продовжуть гинути або зазнають важких поранень. Крім того, восени 2018 року бойовики, підтримувані Кремлем, провели на окуповнаих територіях незаконні вибори.