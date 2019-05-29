Президент Франции заявил, что хотел бы встречи с участием ФРГ, России и Украины и готов ее организовать когда для этого сложатся "надлежащие политические условия".

Эммануэль Макрон также заявил, что у него будут контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским в этом, сообщило издание Urdupoint.

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Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции предстоит проявить инициативу, как только представится возможность. У нас будут контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я буду говорить с ним очень скоро, у нас будет новый диалог, возможно, визит. Как только политические условия будут созданы, мы соберем встречу в нормандском формате,

– сказал он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По его итогам они пришли к согласию в вопросах необходимости реализации минских договоренностей и продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате.

Стоит отметить, что и Франция, и Германия, как участники нормандской четверки, помогали внедрять минский процесс, чтобы уменьшить интенсивность военных действий на Донбассе.

Что такое нормандский формат?Сейчас это переговоры в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые он был введен 6 июня 2014. Название происходит от встречи руководителей указанных государств, впервые состоялась в городке Бенувиль, что во французской Нормандии. Главной темой переговоров в нормандском формате является решение проблемы вооруженного конфликта на Донбассе.



Минские соглашения действуют почти пять лет. С тех пор часто говорят об их низкой эффективности, российские оккупационные войска ежедневно нарушают режим прекращения огня. Следовательно, и гражданские люди, и военные продолжают погибать или испытывают тяжелые ранения. Кроме того, осенью 2018 боевики, поддерживаемые Кремлем провели на окуповнаих территориях незаконные выборы.