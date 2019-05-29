Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Украиной, и поставлять ей оборонное летальное вооружение для повышения военной способности. Поставлять Украине оружие США может, как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок самой Украины.

Спецпредставитель США по вопросам Украины во время видеобрифингу из Брюсселя озвучил приоритетные направления сотрудничества с Украиной и выразил поддержку мирным стремлением президента Владимира Зеленского, сообщило "Радио Свобода".

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Американский дипломат подчеркнул, что Украина выполнила свою часть Минских договоренностей и добавил, что дальнейшее развитие минского процесса зависит от России.

Касаемо предоставления Украине летального оружия, Курт Волкер отметил, что постановлением Конгресса выделено соответствующее финансирование. Это делает возможным предоставление Украине средств противотанковой обороны и антиснайперських систем. Он также отметил, что США готовы поставлять оружие, в котором нуждается Украина для самозащиты.

Этот процесс может выходить за рамки финансирования принятого Конгрессом, и осуществляться через прямые закупки оружия самой Украины.

США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами мира, помогая им обеспечить свои законные потребности в защите,

– заявил Волкер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать проводить консультации с Украиной относительно ее оборонных нужд.

Курт Волкер подчеркнул, что Украине жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейших потерь территорий и создать условия для проведения мирных переговоров.

Что известно о финансовой поддержке США для Украины?Проектом закона "О ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" предусматривается предоставление помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств на общую сумму 445,7 миллиона долларов.



Из этой суммы 250 миллионов долларов выделяется для безопасности помощи Украине, из которых 50 миллионов предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.