Волкер прокомментировал назначение Зеленского в Администрации Президента

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским представители США не давали ему рекомендаций относительно назначения конкретных лиц. Это касается и нового главы Администрации Президента Андрея Богдана.

Однако речь шла о том, что новый президент должен уделить внимание тому, как кто ведет свои дела, сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет "Интерфакс".

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Так Волкер ответил во время пресс-конференции на вопрос о назначении главой АП Андрея Богдана и обеспокоенности США по этому поводу. В частности, он отметил, что в отношении нового гаранта у украинцев есть большие ожидания.

Поэтому он (Зеленский – 24 канал) должен внимательно следить за тем, какой у него имидж, какие сигналы он посылает и как он начинает свои дела. Мы не давали никаких конкретных советов относительно конкретных лиц, потому что мы сфокусировались на принципах руководства и политике, которую он проводит,

- пояснил Волкер.

Он также подчеркнул, что США поддерживают намерения Зеленского реформировать Украину, бороться с коррупцией, менять судебную систему и установить верховенство права. Отметим, представители американской делигации встретились с Владимиром Зеленским после инаугурации-21 мая. ​

"Во время встречи с делегацией из США в этом он был очень четким", – добавил представитель Госдепа.

Со своей стороны, личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что президент США видит на этом посту другого человека. Однако конкретных имен он не назвал.

Что не так с назначением Богдана главой АП?

В 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы).



Так Богдан должен подпадать под люстрацию и не должен занимать никакие государственные должности. Однако сам глава АП утверждает, что при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП является якобы вполне законным.



Этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые может занимать лицо, которое подпадает под люстрацию, есть во 2-й статье закона "Об очищении власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.



Назначения Владимира Зеленского/ Инфографика 24 канала