19:52
28 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки
      Вєсті Кремля
      22:47, 27 мая
      Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"
      Вєсті.UA
      21:51, 27 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Волкер прокомментировал назначение Зеленского в Администрации Президента

      211 Читати новину українською
      Волкер проомментировал назначение Богдана главой АП
      Волкер проомментировал назначение Богдана главой АП / 24 канал

      Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским представители США не давали ему рекомендаций относительно назначения конкретных лиц. Это касается и нового главы Администрации Президента Андрея Богдана.

      Однако речь шла о том, что новый президент должен уделить внимание тому, как кто ведет свои дела, сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет "Интерфакс".

      Читайте также: В Верховном суде оспорили назначение Богдана главой АП

      Так Волкер ответил во время пресс-конференции на вопрос о назначении главой АП Андрея Богдана и обеспокоенности США по этому поводу. В частности, он отметил, что в отношении нового гаранта у украинцев есть большие ожидания.

      Поэтому он (Зеленский – 24 канал) должен внимательно следить за тем, какой у него имидж, какие сигналы он посылает и как он начинает свои дела. Мы не давали никаких конкретных советов относительно конкретных лиц, потому что мы сфокусировались на принципах руководства и политике, которую он проводит,
      - пояснил Волкер.

      Он также подчеркнул, что США поддерживают намерения Зеленского реформировать Украину, бороться с коррупцией, менять судебную систему и установить верховенство права. Отметим, представители американской делигации встретились с Владимиром Зеленским после инаугурации-21 мая. ​

      "Во время встречи с делегацией из США в этом он был очень четким", – добавил представитель Госдепа.

      Со своей стороны, личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что президент США видит на этом посту другого человека. Однако конкретных имен он не назвал.

      Что не так с назначением Богдана главой АП?
      В 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы).

      Так Богдан должен подпадать под люстрацию и не должен занимать никакие государственные должности. Однако сам глава АП утверждает, что при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП является якобы вполне законным.

      Этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые может занимать лицо, которое подпадает под люстрацию, есть во 2-й статье закона "Об очищении власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.


      Назначения Владимира Зеленского/ Инфографика 24 канала

       

       

      blog_ava
      Зеленский назначил шестерых заместителей главы АП Богдана: кто все эти люди
      сегодня
      5497
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Администрация Президента Андрей Богдан Назначения Зеленского Новости США Курт Волкер
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      сегодня , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      366
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      сегодня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 106
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сегодня , 18:00 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 110
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      сегодня , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      349
      Какие риски для Украины скрывает новый состав Европарламента
      сегодня , 17:32 Какие риски для Украины скрывает новый состав Европарламента
      Світлана Попова 196
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук