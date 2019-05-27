У Трампа резко отреагировали на назначение Богдана главой АП

Власти США не соглашается с назначением главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана, которого связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью изданию "Цензор.НЕТ" сказал, что президент США видит на этом посту другого человека. Однако конкретных имен он не назвал.

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"Месседж, который президент США Дональд Трамп хотел бы передать новому главе украинского государства Владимиру Зеленскому звучит так: "Окружать себя врагами президента Трампа – не лучшая идея", – заявил адвокат.

Он пояснил, что избрание Андрея Богдана является неуместным, ведь он связан с человеком в отношении которого открыты уголовные производства.

Так, вы не можете назначать человека, который ассоциируется с одним из тех людей, которых обвиняют чаще всего. Если же вокруг вас собрались люди, у которых тесные отношения с тем, кого надо расследовать, это имеет ужасный вид,

– подчеркнул Джулиани.

К слову, 21 мая Администрацию Президента Украины Владимира Зеленского возглавил Андрей Богдан. После этого он заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность. 23 мая на сайте главы государства появилась петиция с требованием уволить его с должности главы АП, и она уже набрала необходимое количество голосов.

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Почему разгорелся скандал из-за назначения Богдана головой АП?

Андрей Богдан работал на высоких должностях во времена Виктора Януковича. В 2007-2010 годах он занимал пост министра юстиции. В 2010-2011 годах Богдан стал заместителем министра Кабинета министров, а затем – правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы).



За это Богдан должен подпадать под люстрацию, а не занимать государственные должности. Однако он считает, что никаких нарушений нет, потому что глава АП и его заместители выведены из-под государственной службы.



Автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко опровергла эти утверждения. По ее словам, во второй статье закона "Об очищении власти" есть перечень должностей, которые может занимать лицо, которое подпадает под люстрацию. В частности там речь идет и о должности главы Администрации Президента.