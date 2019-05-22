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      Имеет ли Андрей Богдан законное право быть главой АП: комментарий Минюста

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      Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины. Эксперты отмечают, что по закону о люстрации он подпадает под запрет занимать государственные должности.

      Об этом рассказала бывшая директор Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко в прямом эфире 24 канала.

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      Она отметила, что в 2016 году Минюст делал отчет о работе и реестры людей на должностях различных органах, на которых распространяется такой запрет.

      В этом отчете Андрей Богдан есть. Однако его нет в люстрационном реестре лиц, к которым уже применен запрет, потому что туда включаются только те лица, которые были освобождены от должности в связи с законом об очищении власти,
      – ответила Козаченко.

      Она отметила, что на сегодня критерии по закону о люстрации очерчены, а то, что Андрей Богдан их опровергает – это его собственное мнение.

      "Также здесь надо понимать следующее – президент обращался к людям относительно предложений на эти должности, чтобы получить доверие. Он говорил, что он не готов потерять должность, поэтому логично, что назначать таких людей на должности неуместно", – прокомментировала Козаченко.

      Можно ли обжаловать решение Президента о назначении?

      По словам экс-директора Департамента по вопросам люстрации Минюста, можно отменить указ. "Или же можно написать заявление самому назначенному об увольнении по собственному желанию, потому что понимая статус президента, неправильно, когда члены команды наносят главе государства такие репутационные удары и риски", – рассказала она.

      Также можно обратиться в суд с иском. Но обратиться может только лицо, интересы которого нарушены. Обычно, в данном случае рассматривать это дело Конституционный суд, но здесь тоже есть риски,
      – добавила Козаченко.

      Почему Андрей Богдан попал под люстрацию?
      Богдан работал на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова. Так, в 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013–2014 годы).

      Поэтому Богдан должен подпадать под действие закона об очищении власти, то есть – о люстрации и не должен занимать никаких государственных должностей. Однако при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП, хотя и вызывает определенное недовольство, однако вполне законно.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Назначения Зеленского Андрей Богдан Администрация Президента Министерство юстиции Люстрация
      Источник: 24 канал
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