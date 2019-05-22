Чи має Андрій Богдан законне право бути головою АП: коментар Мін'юсту

Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації Президента України. Експерти наголошують, що із законом про люстрацію він підпадає під заборону займати державні посади.

Про це розповіла колишня директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко у прямому ефірі 24 каналу.

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Вона наголосила, що у 2016 році Мін'юст робив звіт про роботу і реєстри людей на посадах різних органах, на яких розповсюджується такі заборони.

В цьому звіті Андрій Богдан є. Проте його немає в люстраційному реєстрі осіб, до яких вже застосовані заборони, бо туди включаються тільки ті особи, які були звільнені з посади у зв’язку з законом про очищення влади,

– відповіла Козаченко.

Вона зазначила, що на сьогодні критерії щодо закону про люстрацію виявлені, а те, що Андрій Богдан їх спростовує – це його власна думка.

"Також тут треба розуміти наступне – президент звертався до людей щодо пропозицій на ці посади, щоб отримати довіру. Він говорив, що він не готовий втратити посаду, тому логічно, що призначати таких людей на посади є недоречними", – прокоментувала Козаченко.

Чи можна оскаржити рішення Президента про призначення?

За словами екс-директорки Департаменту з питань люстрації Мін'юсту, можна скасувати указ. "Або ж можна написати заяву самому призначеному про звільнення за власним бажанням, бо розуміючи статус президента, неправильно, коли члени команди завдають главі держави такі репутаційні удари та ризики", – розповіла вона.

Також можна звернутися до суду з позовом. Але звернутися може лише особа, інтереси якої порушено. Зазвичай, в даному випадку розглядатиме цю справу Конституційний суд, але тут теж є ризики,

– додала Козаченко.

Чому Андрій Богдан потрапив під люстрацію?Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).



Тож Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним.