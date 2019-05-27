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      У Трампа різко відреагували на призначення Богдана головою АП

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      У Трампа різко відреагували на призначення Богдана головою АП
      У Трампа різко відреагували на призначення Богдана головою АП / Фото з відкритих джерел

      Влада США не погоджується з призначенням головою Адміністрації Президента України Андрія Богдана, якого пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

      Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" сказав, що президент США бачить на цій посаді іншу людину. Однак конкретних імен він не назвав.

      Читайте також: Чи має Андрій Богдан законне право бути головою АП: коментар Мін'юсту

      "Меседж, який президент США Дональд Трамп хотів би передати новому главі української держави Володимиру Зеленському звучить так: "Оточувати себе ворогами президента Трампа – не найкраща ідея", – заявив адвокат.

      Він пояснив, що обрання Андрій Богдана є недоречним, адже він є пов'язаним із людиною, щодо якої відкрито кримінальні провадження. 

      Так, ви не можете призначати людину, яка асоціюється з однією з тих людей, яких звинувачують найчастіше. Якщо ж навколо вас зібралися люди, у яких тісні відносини з тим, кого треба розслідувати, це має жахливий вигляд,
      – наголосив Джуліані. 

      До слова, 21 травня Адміністрацію Президента України Володимира Зеленського очолив Андрій Богдан. Після цього він заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність. 23 травня на сайті глави держави з'явилась петиція з вимогою звільнити його з посади голови АП, і вона вже набрала необхідну кількість голосів.

      Що відомо про нового голову Адміністрації Президента Андрія Богдана – читайте у матеріалі 24 каналу

      Чому розгорівся скандал через призначення Богдана головою АП?Андрій Богдан працював на високих посадах за часів Віктора Януковича. У 2007-2010 роках він обіймав посаду міністра юстиції. У 2010-2011 роках Богдан став заступником міністра Кабінету міністрів, а потім – урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).

      Через це Богдан мав би підпадати під люстрацію, а тому не займати державні посади. Однак він вважає, що жодних порушень немає, бо голова АП і його заступники виведені з-під державної служби. 

      Авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко спростувала ці твердження. За її словами, у другій статті закону "Про очищення влади" є перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію. Зокрема там йдеться і про посаду голови Адміністрації Президента.

       

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини США Адміністрація Президента Андрій Богдан Дональд Трамп
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