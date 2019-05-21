Андрій Богдан: Я є адвокатом певного олігарха, але здаю свою адвокатську ліцензію

Андрій Богдан, новопризначений керівник Адміністрації Президента України Володимира Зеленського, заявив, що припиняє свою адвокатську діяльність. При цьому він визнав, що працював юристом у "певного бізнес крила" та "певного олігарха".

"У цьому житті люди, які працюють, завжди працюють на різних хазяїнів чи на різних клієнтів. Така наша робота", – сказав Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна".

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І додав: "Я – професійний адвокат. І тут (у телевізійній студії – 24 канал) присутні люди можуть засвідчити, що я був адвокатом дуже багатьох політиків у всіх таборах".

Дійсно, я є адвокатом певного бізнес-крила, певного олігарха. Проте з моменту, коли я заступаю на службу, на посаду, я здаю свою адвокатську ліцензію,

– наголосив Богдан.

Під "певним олігархом" пан Богдан, швидше за все, мав на увазі Ігоря Коломойського. Саме юристом Коломойського та його бізнес-структур з 2014 року був новий голова Адміністрації Президента.

Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента – читайте у матеріалі 24 каналу.