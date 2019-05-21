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      Андрей Богдан: Я являюсь адвокатом определенного олигарха, но сдаю свою адвокатскую лицензию

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      Андрей Богдан стал руководителем АП
      Андрей Богдан стал руководителем АП / pravda.com

      Андрей Богдан, новоназначенный руководитель Администрации Президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что прекращает свою адвокатскую деятельность. При этом он признал, что работал юристом в "определенного бизнес крыла" и "определенного олигарха".

      "В этой жизни люди, которые работают, всегда работают на разных хозяев или на разных клиентов. Такая наша работа", – сказал Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина".

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      И добавил: "Я – профессиональный адвокат. И здесь (в телевизионной студии – 24 канал) присутствующие люди могут засвидетельствовать, что я был адвокатом очень многих политиков во всех лагерях".

      Действительно, я являюсь адвокатом определенного бизнес-крыла, определенного олигарха. Однако с момента, когда я заступаю на службу, на должность, я сдам свою адвокатскую лицензию,
      – отметил Богдан.

      Под "определенным олигархом" господин Богдан, скорее всего, имел в виду Игоря Коломойского. Именно юристом Коломойского и его бизнес-структур с 2014 года был новый глава Администрации Президента.

      Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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