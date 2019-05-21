Андрей Богдан: Я являюсь адвокатом определенного олигарха, но сдаю свою адвокатскую лицензию
Андрей Богдан, новоназначенный руководитель Администрации Президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что прекращает свою адвокатскую деятельность. При этом он признал, что работал юристом в "определенного бизнес крыла" и "определенного олигарха".
"В этой жизни люди, которые работают, всегда работают на разных хозяев или на разных клиентов. Такая наша работа", – сказал Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина".
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И добавил: "Я – профессиональный адвокат. И здесь (в телевизионной студии – 24 канал) присутствующие люди могут засвидетельствовать, что я был адвокатом очень многих политиков во всех лагерях".
Действительно, я являюсь адвокатом определенного бизнес-крыла, определенного олигарха. Однако с момента, когда я заступаю на службу, на должность, я сдам свою адвокатскую лицензию,
– отметил Богдан.
Под "определенным олигархом" господин Богдан, скорее всего, имел в виду Игоря Коломойского. Именно юристом Коломойского и его бизнес-структур с 2014 года был новый глава Администрации Президента.
Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента – читайте в материале 24 канала.