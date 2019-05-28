Волкер прокоментував призначення Зеленського в Адміністрації Президента

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським представники США не давали йому рекомендацій щодо призначення конкретних осіб. Це стосується і нового глави Адміністрації Президента Андрія Богдана.

Однак мова йшла про те, що новий президент повинен приділити увагу тому, як хто веде свої справи, повідомив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, пише "Інерфакс".

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Так Волкер відповів під час прес-конференції на запитання про призначення головою АП Андрія Богдана та стурбованість США з цього приводу. Зокрема, він зазначив, що стосовно нового гаранта в українців є великі очікування.

Тому він (Зеленський – 24 канал) повинен уважно стежити за тим, який у нього імідж, які сигнали він посилає і як він починає свої справи. Ми не давали ніяких конкретних порад щодо конкретних осіб, тому що ми сфокусувалися на принципах керівництва і політиці, яку він проводить,

– пояснив Волкер.

Він також наголосив, що США підтримують наміри Зеленського реформувати Україну, боротися з корупцією, змінювати судову систему та встановити верховенство права. Зазначимо, представники американської делигації зустрілися із Володимиром Зеленським після інавгурації – 21 травня. ​

"Під час зустрічі з делегацією з США в цьому він був дуже чітким", – додав представник Держдепу.

Зі свого боку, особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що президент США бачить на цій посаді іншу людину. Однак конкретних імен він не назвав.

Що не так із призначенням Богдана головою АП?У 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).



Тож Богдан мав би підпадати під люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте сам голова АП переконує, що при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП є нібито цілком законним.



Цей факт спростовує авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко. За її словами, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначена посада голови Адміністрації Президента.



Призначення Володимира Зеленського/ Інфографіка 24 каналу