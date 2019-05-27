У Верховному суді оскаржили призначення Богдана головою АП

До Касаційного адміністративного суду, що перебуває у складі Верховного суду України, надійшли дві заяви щодо оскарження призначення головою Адміністрації Президента Андрій Богдана та скасування цього призначення.

Відповідні заяви суд отримав 24 травня від громадської організації "Громадський люстраційний комітет" та ще від однієї фізичної особи. Ім’я останнього прес-служба Верховного суду не називає. Справи зареєстровано за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19.

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"До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 25 травня "Про призначення Андрія Богдана головою Адміністрації Президента України", – зазначили у Верховному суді.

Ухвали щодо наступних процесуальних дій Касаційний суд має винести протягом п’яти днів з дня подання позовів.

Раніше у "Громадському люстраційному комітету" свій крок пояснювали тим, що Богдан обіймав люстраційну посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року (уряди Юлії Тимошенко, Миколи Азарова та Сергія Арбузова), зокрема й у часи Революції Гідності. Крім того, він не подав заяву на звільнення за власним бажанням у період з 22 листопада 2013 року по 22 лютого 2014-го. Активісти наголошують, відповідно до закону, посада голови АП є такою, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрації).

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