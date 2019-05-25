Черговий позов: на Зеленського подали до суду через призначення Богдана

Члени організації "Громадський люстраційний комітет" подали позов до суду проти чинного президента. Активісти вимагають, аби Володимир Зеленський скасував указ про призначення Андрія Богдана головою Адміністрації Президента.

Вони наголосили, що Андрій Богдан обіймав посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики ще за президентства Віктора Януковича.

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Активісти у заяві зазначили, що до посади голови АП застосовуються заходи з очищення влади, які передбачені законом про люстрацію.

Наразі відомо, що позов розглядатиме Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Третіми особами у справі виступатимуть сам Богдан, а також Міністерство юстиції України.

Чому розгорівся скандал навколо призначення Богдана

Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента й одразу після цього у суспільстві почали точитися суперечки, чи законним є цей указ. На сайті президента України 23 травня навіть зареєстрували петицію з вимогою звільнити Андрія Богдана з посади. Автор петиції стверджує, що Богдан не має права займати цю посаду на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації). Окрім того, занепокоєння призначенням Богдана висловили й іноземні інвестори. Вони сумніваються, що людина, яка діяла на благо олігарха Ігоря Коломойського змінить свій курс і почне працювати на благо країни.



Володимир Зеленський та Андрій Богдан

Чи може Богдан обіймати посаду голови АП

Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним

Але цей факт спростовує авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко. За її словами, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначена посада голови Адміністрації Президента.



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