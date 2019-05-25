09:57
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, 24 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Черговий позов: на Зеленського подали до суду через призначення Богдана

      728 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      Члени організації "Громадський люстраційний комітет" подали позов до суду проти чинного президента. Активісти вимагають, аби Володимир Зеленський скасував указ про призначення Андрія Богдана головою Адміністрації Президента.

      Вони наголосили, що Андрій Богдан обіймав посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики ще за президентства Віктора Януковича.

      Читайте також: Богдан пояснив, чому саме він очолив Адміністрацію Президента Зеленського

      Активісти у заяві зазначили, що до посади голови АП застосовуються заходи з очищення влади, які передбачені законом про люстрацію.

      Наразі відомо, що позов розглядатиме Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Третіми особами у справі виступатимуть сам Богдан, а також Міністерство юстиції України.

      Чому розгорівся скандал навколо призначення Богдана

      Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента й одразу після цього у суспільстві почали точитися суперечки, чи законним є цей указ. На сайті президента України 23 травня навіть зареєстрували петицію з вимогою звільнити Андрія Богдана з посади. Автор петиції стверджує, що Богдан не має права займати цю посаду на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації). Окрім того, занепокоєння призначенням Богдана висловили й іноземні інвестори. Вони сумніваються, що людина, яка діяла на благо олігарха Ігоря Коломойського змінить свій курс і почне працювати на благо країни.


      Володимир Зеленський та Андрій Богдан

      Чи може Богдан обіймати посаду голови АП

      Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним

      Але цей факт спростовує авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко. За її словами, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначена посада голови Адміністрації Президента.


      Інші призначення Володимира Зеленського

      blog_ava
      Прогноз погоди на 25 травня: в Україні литимуть дощі та гримітимуть грози
      сьогодні
      3186
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Судді Андрій Богдан Володимир Зеленський Міністерство юстиції Скандал
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сьогодні , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 1149
      Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      24 травня , 23:53 Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      1412
      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      24 травня , 22:41 Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      Олена Кандяк 2651
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 травня , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 1450
      Технологическая холодная война
      24 травня , 21:30 Технологическая холодная война
      Іван Яковина 573
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук