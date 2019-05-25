Очередной иск: на Зеленского подали в суд из-за назначения Богдана

Члены организации "Общественный люстрационный комитет" подали иск в суд против действующего президента. Активисты требуют, чтобы Владимир Зеленский отменил указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Они отметили, что Андрей Богдан занимал должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики еще при президентстве Виктора Януковича.

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Активисты в заявлении отметили, что к должности главы АП применяются меры по очистке власти, которые предусмотрены законом о люстрации.

Сейчас известно, что иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Третьими лицами по делу будут выступать сам Богдан, а также Министерство юстиции Украины.

Почему разгорелся скандал вокруг назначения Богдана

Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента, и сразу после этого в обществе начали идти споры, законен ли этот указ. На сайте президента Украины 23 мая даже зарегистрировали петицию с требованием уволить Андрея Богдана с должности. Автор петиции утверждает, что Богдан не имеет права занимать эту должность на основании Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации). Кроме того, обеспокоенность назначением Богдана выразили и иностранные инвесторы. Они сомневаются, что человек, которій действовал на благо олигарха Игоря Коломойского, изменит свой курс и начнет работать на благо страны.



Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Может ли Богдан занимать должность главы АП

Богдан должен был бы подпадать под действие закона об очищении власти, то есть – о люстрации, и не должен занимать никакие государственные должности. Однако при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП, хотя и вызывает определенное недовольство, однако является вполне законным

Но этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые может занимать лицо, которое подпадает под люстрацию, есть во 2-й статье закона "Об очищении власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.



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