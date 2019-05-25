11:20
25 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская обида и подводная месть Путина
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 мая
      Вести.UA: Ге-команда Коломойского. Громкие требования Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:03, 24 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Очередной иск: на Зеленского подали в суд из-за назначения Богдана

      212 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Члены организации "Общественный люстрационный комитет" подали иск в суд против действующего президента. Активисты требуют, чтобы Владимир Зеленский отменил указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента.

      Они отметили, что Андрей Богдан занимал должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики еще при президентстве Виктора Януковича.

      Читайте также: Богдан объяснил, почему именно он возглавил Администрацию Президента Зеленского

      Активисты в заявлении отметили, что к должности главы АП применяются меры по очистке власти, которые предусмотрены законом о люстрации.

      Сейчас известно, что иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Третьими лицами по делу будут выступать сам Богдан, а также Министерство юстиции Украины.

      Почему разгорелся скандал вокруг назначения Богдана

      Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента, и сразу после этого в обществе начали идти споры, законен ли этот указ. На сайте президента Украины 23 мая даже зарегистрировали петицию с требованием уволить Андрея Богдана с должности. Автор петиции утверждает, что Богдан не имеет права занимать эту должность на основании Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации). Кроме того, обеспокоенность назначением Богдана выразили и иностранные инвесторы. Они сомневаются, что человек, которій действовал на благо олигарха Игоря Коломойского, изменит свой курс и начнет работать на благо страны.


      Владимир Зеленский и Андрей Богдан

      Может ли Богдан занимать должность главы АП

      Богдан должен был бы подпадать под действие закона об очищении власти, то есть – о люстрации, и не должен занимать никакие государственные должности. Однако при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП, хотя и вызывает определенное недовольство, однако является вполне законным

      Но этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые может занимать лицо, которое подпадает под люстрацию, есть во 2-й статье закона "Об очищении власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.


      Другие назначения Владимира Зеленского

      blog_ava
      Маникюр на выпускной 2019: стильные идеи с фото
      сегодня
      5319
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Андрей Богдан Судьи Законодательство Скандал Министерство юстиции
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сегодня , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 1646
      Сборная Украины победила США в первом матче чемпионата мира U-20
      сегодня , 00:01 Сборная Украины победила США в первом матче чемпионата мира U-20
      332
      Это нарушает права человека: певец MELOVIN о языковом законе и Евровидении
      24 мая , 22:50 Это нарушает права человека: певец MELOVIN о языковом законе и Евровидении
      Олена Кандяк 412
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 мая , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 1574
      Технологическая холодная война
      24 мая , 21:30 Технологическая холодная война
      Іван Яковина 277
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук