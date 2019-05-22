Чому голову АП Богдана треба люструвати: коментар Мін'юсту

Новоспечений голова Адміністрації Президента Зеленського Андрій Богдан мав підпадати під люстрацію, оскільки такі дії щодо його посади є прописаними у законі. Крім того, якщо людину все ж було люстровано, вона не зможе займати високі державні посади від прем'єр-міністра до генпрокурора.

У другий день свого президенства президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким так званий "адвокат Коломойського" Андрій Богдан очолив Адміністрацію Президента.

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Відповідно до біографії юриста, він працював на високих посадах за часів президента-втікача Януковича, відтак, згідно із законом про люстрацію, підпадає під заборону займати державні посади. Крім того, з тієї ж причини, не має права ставати головою АП.

Сама Богдан переконує, що потрапив під закон про люстрацію абсолютно несправедливо. Водночас, за його словами, він "закрив одну дуже корупційну схему, яка виводила 2 мільярди гривень у рік.

"І автором цієї корупційної схеми при Міністерстві юстиції був один з авторів закону про люстрацію. Загалом цей закон дуже непрофесійно прописано, адже кожен, хто хотів вийти з-під дії цього закону, з'їздив у відрядження на 1 день на територію бойових дій, отримав статус учасника бойових дій і під люстрацію не потрапляє", – зауважив він.

Також Богдан додав, що під час схвалення закону про люстрацію посади голів Адміністрації Президента та його заступників було виведено з-під державної служби, тож люстрація на ці посади не поширюється.

"І якщо я можу займати якусь посаду на території України, то це голова Адміністрації Президента або його заступники. Тому в цьому немає порушення ні норм моралі, ні норм закону", – підкреслив новоспечений голова АП.

Натомість заступник міністра Юстиції Сергій Петухов вважає інакше. Як стверджує чиновник, відповідно до закону, посада голови Адміністрації Президента є такою щодо якої здійснюють заходи з очищення влади (люстрацію).

Статус цієї посади за Законом "Про державну службу" не має значення, адже профільний закон про очищення влади чітко називає цю посаду та не відсилає до закону про державну службу. Так само не є державними службовцями судді та прокурори, на яких поширюються люстраційні обмеження,

– підкреслив посадовець.

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Крім того, він висловив докір у бік Богдана.

"Якщо хтось вважає люстраційний закон не справедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати. Люстрація була однією з перших вимог Революції Гідності, а Міністерство юстиції робило все для належного впровадження прийнятого закону", – каже Петухов.

За його словами, обов'язок дотримання вимог законодавства про очищення влади покладено на керівника відповідного органу. Міністерство юстиції, зі свого боку, надає роз'яснення та контролює виконання закону.

У реєстрі люстрованих осіб є прізвища людей, яких було звільнено після прийняття закону на основі його положень. Особи, які залишили свої посади до набрання чинності закону, не були внесеними в реєстр. Водночас, заборона займати публічні посади до 2024 року поширюється на них так само, як і щодо осіб, яких внесено до реєстру люстрованих осіб,

– констатував представник Мін’юсту.

До слова, Богдан також заявляв, що призупиняє свою адвокатську діяльність та здає відповдну ліцензію. Такий крок він пояснив тим, що переходить на державну посадую. При цьому він визнав, що працював юристом у "певного бізнес крила" та "певного олігарха".



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