Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины

Самой шокирующей новостью последних дней, стало заявление нового главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана о том, что команда Зеленского или сам президент планируют провести референдум на тему мирных договоренностей с Россией.

То есть, они фактически озвучил план капитуляции, когда на референдуме народ Украины сам проголосует за план Путина-Медведчука. Просто потому, что любой другой быстрый мир с Россией сейчас не возможен, он ей не нужен, даже в любой краткосрочной перспективе. Исходя из этого, может быть реализован только план Медведчука, который транслирует желания Путина еще с 2014 года – автономия, читай федерализация, для оккупированных областей, которые смогут влиять на внешнюю политику Украины.



Сценарий Путина-Медведчука может стать реальностью / Фото (EPA/EFE)

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Это не торговля людьми или территориями. Нет, это торговля суверенитетом. И референдум – любимый инструмент харизматичных лидеров по пропихиванию нужных им решений в обход институтов. Любой харизматический лидер ломает институты и занимается популизмом – это неизбежно. Как и последствия правления такого лидера – доказано Венесуэлой.

Ключевой вопрос – зачем они это делают? Все просто – им нужны деньги. В Украине всегда было два варианта, откуда брать деньги – Запад или Россия. Запад дает деньги только в обмен на реформы, к тому же пытается за уши втянуть в цивилизацию. Россия дает деньги в обмен на отсутствие реформ, чтобы Украина никуда не делась от нее. До 2014 года этот цикл работал постоянно.

С 2014 года, по объективным причинам, это стало невозможно. Последние 3 млрд долларов взял Янукович, перед тем как сбежал. Тогда Украина оказалась зависима от западных кредитов и вынуждена была начать делать реформы. Болезненные реформы не только для населения, но и для олигархов. На данный момент, любая украинская власть зависима от Запада, потому что нужны деньги. Запад требует прикрывать схемы, поддерживает ProZorro имплантирует борьбу с коррупцией.

Сейчас Запад требует продолжать реформы, не дает откатывать реформы. Это и является ключевой проблемой олигарха номер 1 – Коломойского. Цель Игоря Валерьевича – защитить свои активы, а для этого нужно признать национализацию "Приватбанка" незаконной. Но коллективный Запад не раз заявлял, что это будет концом сотрудничества, концом денег.

У Зеленского был выбор, или идти навстречу Западу и слушать условного Волкера, или следовать советам Коломойского. Он уже сделал выбор. Демонстративное назначение Богдана, которое не только нарушает закон о люстрации, но и противоречит рекомендациям наших западных партнеров, досрочные выборы по сомнительной процедуре – это все показывает, что Зеленский выбрал Коломойсмкого. Причем сделал это публично и открыто, давая сигнал всем вокруг. В своем знаменитом интервью олигарх говорил, что ставит на Богдана, что нужны выборы без мажоритарщиков, но с барьером в 3% и закрытыми списками. Это уже реализовано Зеленскими. Теперь осталось сделать реальной другую часть интервью, где олигарх называл МВФ – злом, а национализацию "Приватбанка" – преступлением.



Глава Администрации президента Андрей Богдан / Фото из сайта президента

Что это означает?

Дефолт. У страны годы пиковых выплат, инвесторы очень чувствительны к сотрудничеству Украины с МВФ. И макроэкономическая стабильность базируется именно на сотрудничестве с МВФ, если не заменить деньги валютного фонда деньгами из России.

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Похоже "у Зеленского" нашли путь, как взять эти деньги. Подружиться с Россией поможет референдум и имплементация его решений. Украина становится частью русского мира. "Сваты" снова показывают по всем телеканалам. А общество? Общество не важно для харизматического лидера, потому что он опирается на неактивное большинство, которое всегда его поддержит. На то он и харизматичный лидер. Простой человек из народа. А народ всегда поддержит простого парня, доказано Венесуэлой. На референдумах он всегда поддерживает его идеи. По крайней мере, пока будет что кушать.



Президент Зеленский начал игру с пользой для Коломойского​

Тем более, разрыв с МВФ и дружба с Россией позволяет снизить тарифы, прогнать ненавистную Супрун, снова сделать Национальный Банк зависимым "от народа", со стабильным курсом и низкими ставками кредитования. Людям понравится, а то, что вход в русский мир рано или поздно приведет к кризису, отбросит нас от цивилизации и забальзамирует стагнирующее украинское общество – это мелочи. Это будет потом. Сначала будут просто низкие тарифы. И довольный Коломойский.

Никто не будет выносить такого президента на вилах. Как оказалось, националистическая общественность больше беспокоится по поводу клубов и гей-парадов, чем по поводу предательства интересов страны.

Зеленский, как и обещал, не торгует территориями или людьми он торгует суверенитетом. Он сделал выбор. И он готов обменять активы Коломойского на украинский суверенитет.

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