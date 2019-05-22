Компроміс Зеленського і Ради: що змінять у законі про вибори

Новий закон про вибори народних депутатів прийняти не вдасться, але можна внести зміни до старого. Мовиться про скасування мажоритарних округів та зниження прохідного бар'єру для політичних сил до 3%. Запровадження відкритих списків наразі неможливе.

До 7 ранку 22 травня буде готовий законопроект зі змінами, які слід внести у закон про вибори народних депутатів України. Всі лідери фракцій на зустрічі з президентом Зеленським 21 травня "узгодили спільну позицію всіх фракцій розглянути зміни до закону про вибори". Таку позицію висловив новопризначений голова Адміністрації Президента Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Богдан заявив, що президент та лідери фракцій обговорили і дійшли згоди щодо питання проведення дострокових парламентських виборів 2019 року за пропорційною системою, а також за умов зниження прохідного бар'єра для політичних сил до 3%. Причому він назвав цю згоду тимчасовим рішенням – досягнутим саме з метою успішного проведення дострокових виборів.

Вилучення мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єра до 3% – це компроміс. Десь до 7 ранку у нас буде готовий відповідний законопроект. Можливо, підписаний лідерами фракцій. Він і буде внесений до Верховної Ради,

– зазначив керівник АП.

При цьому залучення у закон пункту про відкриті списки наразі неможливе. На думку Андрія Богдана – через позицію народних депутатів, які нібито вважають, що можна утримати "пропорційну систему партійних виборів за умови зменшення прохідного бар'єра до 3%".



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