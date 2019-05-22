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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Компроміс Зеленського і Ради: що змінять у законі про вибори

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      Андрій Богдан – голова Адміністрації Президента
      Андрій Богдан – голова Адміністрації Президента / ukranews.com

      Новий закон про вибори народних депутатів прийняти не вдасться, але можна внести зміни до старого. Мовиться про скасування мажоритарних округів та зниження прохідного бар'єру для політичних сил до 3%. Запровадження відкритих списків наразі неможливе.

      До 7 ранку 22 травня буде готовий законопроект зі змінами, які слід внести у закон про вибори народних депутатів України. Всі лідери фракцій на зустрічі з президентом Зеленським 21 травня "узгодили спільну позицію всіх фракцій розглянути зміни до закону про вибори". Таку позицію висловив новопризначений голова Адміністрації Президента Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна".

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      Богдан заявив, що президент та лідери фракцій обговорили і дійшли згоди щодо питання проведення дострокових парламентських виборів 2019 року за пропорційною системою, а також за умов зниження прохідного бар'єра для політичних сил до 3%. Причому він назвав цю згоду тимчасовим рішенням – досягнутим саме з метою успішного проведення дострокових виборів.

      Вилучення мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єра до 3% – це компроміс. Десь до 7 ранку у нас буде готовий відповідний законопроект. Можливо, підписаний лідерами фракцій. Він і буде внесений до Верховної Ради,
      – зазначив керівник АП. 

      При цьому залучення у закон пункту про відкриті списки наразі неможливе. На думку Андрія Богдана – через позицію народних депутатів, які нібито вважають, що можна утримати "пропорційну систему партійних виборів за умови зменшення прохідного бар'єра до 3%".

      Рада
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      Вибори
      Що зміниться в законі про вибори: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Адміністрацію Президента Зеленського очолив Андрій Богдан
      21 травня
      12206
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Розпуск Ради Законодавство Верховна Рада Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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