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      Компромисс Зеленского и Рады: что изменят в законе о выборах

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      Андрей Богдан – глава Администрации Президента
      Андрей Богдан – глава Администрации Президента / ukranews.com

      Новый закон о выборах народных депутатов принять не удастся, но можно внести изменения в старый. Речь идет об отмене мажоритарных округов и снижении проходного барьера для политических сил до 3%. Введение открытых списков пока невозможно.

      К 7 утра 22 мая будет готов законопроект с изменениями, которые необходимо внести в закон о выборах народных депутатов Украины. Все лидеры фракций на встрече с президентом Зеленским 21 мая "согласовали общую позицию всех фракций рассмотреть изменения в закон о выборах". Такую позицию высказал новоназначенный глава Администрации Президента Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина".

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      Богдан заявил, что президент и лидеры фракций обсудили и пришли к согласию относительно вопроса проведения досрочных парламентских выборов 2019 года по пропорциональной системе, а также снижения проходного барьера для политических сил до 3%. Причем он назвал это согласие временным решением – достигнутым именно с целью успешного проведения досрочных выборов.

      Изъятие мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3% – это компромисс. Где-то к 7 утра у нас будет готов соответствующий законопроект. Возможно, подписанный лидерами фракций. Он и будет внесен в Верховную Раду,
      – отметил руководитель АП.

      При этом привлечение в закон пункта об открытых списках пока невозможно. По мнению Андрея Богдана – через позицию народных депутатов, которые якобы считают, что можно удержать "пропорциональную систему партийных выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Администрация Президента Верховная Рада Законодательство Роспуск Рады Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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