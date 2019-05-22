Компромисс Зеленского и Рады: что изменят в законе о выборах

Новый закон о выборах народных депутатов принять не удастся, но можно внести изменения в старый. Речь идет об отмене мажоритарных округов и снижении проходного барьера для политических сил до 3%. Введение открытых списков пока невозможно.

К 7 утра 22 мая будет готов законопроект с изменениями, которые необходимо внести в закон о выборах народных депутатов Украины. Все лидеры фракций на встрече с президентом Зеленским 21 мая "согласовали общую позицию всех фракций рассмотреть изменения в закон о выборах". Такую позицию высказал новоназначенный глава Администрации Президента Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина".

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Богдан заявил, что президент и лидеры фракций обсудили и пришли к согласию относительно вопроса проведения досрочных парламентских выборов 2019 года по пропорциональной системе, а также снижения проходного барьера для политических сил до 3%. Причем он назвал это согласие временным решением – достигнутым именно с целью успешного проведения досрочных выборов.

Изъятие мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3% – это компромисс. Где-то к 7 утра у нас будет готов соответствующий законопроект. Возможно, подписанный лидерами фракций. Он и будет внесен в Верховную Раду,

– отметил руководитель АП.

При этом привлечение в закон пункта об открытых списках пока невозможно. По мнению Андрея Богдана – через позицию народных депутатов, которые якобы считают, что можно удержать "пропорциональную систему партийных выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%".



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