Почему главу АП Богдана надо люстрировать: комментарий Минюста

Новоиспеченный глава Администрации Президента Зеленского Андрей Богдан должен был подпадать под люстрацию, поскольку такие действия относительно его должности прописаны в законе. Кроме того, если человек все же был люстрован, он не сможет занимать высокие государственные должности от премьер-министра до генпрокурора.

Во второй день своего президентства президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому так называемый "адвокат Коломойского" Андрей Богдан возглавил Администрацию Президента.

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Согласно биографии юриста, он работал на высоких должностях во времена президента-беглеца Януковича, поэтому, согласно закону о люстрации, подпадает под запрет занимать государственные должности. Кроме того, по той же причине не имеет права становиться главой АП.

Сам Богдан утверждает, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. Однако, по его словам, он "закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 миллиарда гривен в год".

"И автором этой коррупционной схемы при Министерстве юстиции был один из авторов закона о люстрации. В целом этот закон очень непрофессионально прописан, ведь каждый, кто хотел выйти из-под действия этого закона, съездил в командировку на 1 день на территорию боевых действий, получил статус участника боевых действий и под люстрацию не попадает", – отметил он.

Также Богдан добавил, что во время принятия закона о люстрации должности председателей Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы, поэтому люстрация на эти должности не распространяется.

"И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, то это глава Администрации Президента или его заместители. Поэтому в этом нет нарушения ни норм морали, ни норм закона", – подчеркнул новоиспеченный глава АП.

Вместе с тем заместитель министра юстиции Сергей Петухов считает иначе. Как утверждает чиновник, согласно закону, должность главы Администрации Президента такова, в отношении которой осуществляют мероприятия по очистке власти (люстрации).

Статус этой должности по Закону "О государственной службе" не имеет значения, ведь профильный закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе. Так же не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения,

– подчеркнул чиновник.

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Кроме того, он выразил упрек в сторону Богдана.

"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять. Люстрация была одной из первых требований Революции Достоинства, а Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона", – говорит Петухов.

По его словам, обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа. Министерство юстиции, со своей стороны, дает разъяснения и контролирует исполнение закона.

В реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия закона на основе его положений. Лица, которые оставили свои должности до вступления в силу закона не были внесены в реестр. В то же время, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц, которые внесены в реестр люстрированных лиц,

– констатировал представитель Минюста.

К слову, Богдан также заявлял, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность и сдает соответствующую лицензию. Такой шаг он объяснил тем, что переходит на государственную должность. При этом он признал, что работал юристом в "определенного бизнес крыла" и "определенного олигарха".



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