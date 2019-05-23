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      Чи законно Богдана призначили головою АП: Мін’юст проведе перевірку

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      Мін’юст пперевірить, чи законно Богдана призначили головою Адміністрації Президента
      Мін’юст пперевірить, чи законно Богдана призначили головою Адміністрації Президента / Getty Images

      Міністерство юстиції відреагувало на повідомленні у ЗМІ про те, що голова Адміністрації Президента Андрій Богдан може підпадати під люстрацію. Тож Мін’юст просить в АП надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки щодо призначених керівників відомства.

      Мін’юст хоче отримати інформацію про Богдана, його першого заступника Сергія Трофімова, заступників Юрія Костюка, Кирила Тимошенка, Руслана Рябошапку та Вадима Пристайка, повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

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      Він додав, скерує листа в АП з роз’ясненням закону про очищення влади (люстрацію) і його застосування щодо посади глави Адміністрації Президента.

      За проведення люстраційної перевірки чиновника відповідає той, хто його призначає, зауважив Петухов. Якщо ж чиновник підпадає під люстрацію, то той, хто його призначив на посаду, має звільнити цього чиновника і надіслати відповідне рішення Мін’юсту. А Мін’юст вносить цю особу в люстраційний реєстр.

      Якщо вимоги закону про очищення влади не виконуються, остаточне рішення ухвалює суд.

      Для перевірки правильності виконання Закону запитуємо інформацію щодо новопризначених очільників Адміністрації Президента. Це абсолютно звичайна усталена практика Мін’юсту, в якій немає ані краплі політики,
      – наголосив заступник міністра юстиції.

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      Чи підлягає Андрій Богдан люстрації? Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).

      Тож Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте сам Богдан переконує, що при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП є нібито цілком законним.

      Цей факт спростовує авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко. За її словами, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначена посада голови Адміністрації Президента.

      команда Зеленського призначення головні посади

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Адміністрація Президента Люстрація Володимир Зеленський Призначення Зеленського Міністерство юстиції
      Джерело: 24 канал
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