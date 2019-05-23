Богдан про референдум щодо мирних угод з Росією: не погано питати в українців, чого вони хочуть

На сьогодні в Україні немає закону про референдум, але його обов'язково потрібно схвалити. В цивілізованих країнах проведення опитування населення з тих чи інших болючих питань – це нормальна практика.

Так голова Адміністрації Президента Андрій Богдан прокоментував ініціативу команди глави держави Володимира Зеленського про проведення в Україні референдуму щодо мирних угод з Росією.

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Богдан наголосив, що в цілому концепція команди Зеленського і діяльності політичної сили "Слуга народу" – не боятися запитувати в людей їхню думку.

"Чомусь політики, які працюють на політичному Олімпі, думають, що вони найрозумніші і можуть приймати ті чи інші рішення за народ, не питаючи думки народу", – сказав голова АП в ефірі програми "Право на владу".

Він також пояснив, що форм проведення опитування людей щодо мирних угод з Росією може бути багато: і опитування, і соціологія, і "якісь передбачені законні можливості".

Ми вважаємо, що не може одна людина вирішувати долю всього суспільства, не запитавши думки. Все-таки є в цивілізованих країнах проведення опитування населення з тих чи інших болючих питань і це нормальна практика. Оскільки ми хочемо йти в Європу, напевно, не погано питати у своїх громадян, простих українців, а що їм подобається і чого вони хочуть,

– сказав Богдан.

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Що відомо про пропозицію референдуму про мир з Росією?

Напередодні Богдан заявив, що команда Зеленського розглядає питання щодо винесення на всенародний референдум досягнення мирних домовленостей з Росією. При цьому в Зеленського не озвучуватимуть ймовірних "червоних ліній", які глава держави не перетинатиме, проводячи переговори з РФ.

Ідея референдуму дуже обурила військових та родичів загиблих на Донбасі бійців, адже переговори з Росією – саме та тема, де "червоні лінії" мають бути. Тож родичі загиблих організували під приміщенням Адміністрації Президента акцію, аби нагадати, що вони пам’ятають досвід останніх "референдумів", які були організовані на тепер уже окупованих територіях Донбасу та Криму.

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Президент Зеленський запросив представників активістів до себе. Під час зустрічі глава держави запевнив, що цей референдум – насправді опитування і він хоче знати думку народу. При цьому до схвалення жодних законів результати такого референдуму не зобов’язуватимуть.