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      В Верховном суде обжаловали назначение Богдана главой АП

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      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / "Украинская правда"

      В Кассационный административный суд, находящийся в составе Верховного Суда Украины, поступили два заявления об обжаловании назначения главой Администрации Президента Андрей Богдана и отмене этого назначения.

      Соответствующие заявления суд получил 24 мая от общественной организации "Общественный люстрационный комитет" и еще от одного физического лица. Имя последнего пресс-служба Верховного суда не называет. Дело зарегистрировано по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19.

      Читайте также: Петиция об увольнении Богдана с должности главы АП набрала необходимые голоса

      "В Кассационний административный суд в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 25 мая "О назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины", – отметили в Верховном суде.

      Постановления относительно следующих процессуальных действий Кассационный суд должен вынести в течение пяти дней со дня подачи исков.

      Ранее в "Общественном люстрационном комитете" свой шаг объясняли тем, что Богдан занимал люстрационную должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года (правительства Юлии Тимошенко, Николая Азарова и Сергея Арбузова), в том числе и во времена Революции Достоинства. Кроме того, он не подал заявление на увольнение по собственному желанию в период с 22 ноября 2013 года по 22 февраля 2014-го. Активисты отмечают, согласно закону, должность главы АП является той, в отношении которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации).

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      Почему разгорелся скандал вокруг назначения Богдана главой АП

      Шестой украинский президент Владимир Зеленский назначил адвоката Коломойского Андрея Богдана главой Администрации Президента во второй день своего правления, 21 мая. Сразу после этого в обществе начали идти споры, законный ли этот указ. Кроме того, беспокойство о назначении Богдана выразили и иностранные инвесторы – они сомневаются, что человек, который действовал на благо олигарха Игоря Коломойского изменит свой курс и начнет работать на благо страны.

      Согласно биографии бывшего юриста, он работал на высоких должностях во времена беглого президента Януковича, поэтому, согласно закону о люстрации, попадает под запрет занимать государственные должности. Кроме того, по той же причине, не имеет права становиться главой АП.

      Правда, во время принятия закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана головой АП, хотя и вызывает определенное недовольство, однако является вполне законным. Но этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые может занимать лицо, которое подпадает под люстрацию, есть во 2-й статье закона "Об очищении власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.

      Сам Богдан убеждает, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. В то же время, по его словам, он "закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 миллиарда гривен в год. Также глава АП рассказал, что Зеленский именно его назначил на эту должность, поскольку он имеет большой опыт бюрократической, юридической работы и адвокатской работы, зато в команде действующего гаранта нет другого такого лица.

      Из-за ситуации, сложившейся в Минюсте объявили о проверке Богдана и его заместителей. Если они увидят нарушение требований закона о назначении Богдана, окончательное решение будет принимать суд. Заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, со своей стороны, отметил, когда Конституционный суд вынесет решение, что Богдан должен попадать под люстрацию, то Владимир Зеленский в тот же день уволит его с должности.

      Читайте также: Почему главу АП Богдана надо люстрировать: комментарий Минюста

      Зеленський, посади, Адміністрація Президента
      Кого и на какие должности назначил Владимир Зеленский: инфографика 24 канала

       
      ЗАЯВЛЕНИЯ БОГДАНА НА ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АП:​
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      Теги: Новости Украины Новости политики Администрация Президента Верховный суд Украины Судьи Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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