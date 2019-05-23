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      Рябошапка объяснил, при каком условии Зеленский уволит Богдана с должности

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      Президент Владимир Зеленский назначил главой администрации Андрея Богдана. Однако, Богдан еще во времена Виктора Януковича дважды занимал должность уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, а следовательно, подпадает под люстрацию. Об этом неоднократно говорил и сам адвокат олигарха Игоря Коломойского.

      И хотя авторы закона о люстрации отмечают, что Зеленский своим назначением нарушил закон, заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка отрицает это.

      Читайте также: Имеет ли Андрей Богдан законное право быть главой АП: комментарий Минюста

      В комментарии 24 каналу Рябошапка сказал, что закон является некачественным и противоречит Конституции Украины.

      Когда одна норма говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая совершенно ошибочно относит АП к этим органам, то это значит, что закон не соответствует Конституции и принципам верховенства права. Когда Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, то Владимир Зеленский в тот же день уволит Богдана с должности,
      – отметил Рябошапка.

      Также заместитель главы Администрации Президента отметил, что Венецианская комиссия признала ряд положений закона о люстрации такими, которые не соответствуют европейским стандартам по защите прав человека.

      Почему Андрей Богдан попал под люстрацию?
      Богдан работал на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова. Так, в 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы).

      Следовательно Богдан должен был подпадать под действие закона об очищении власти, то есть – о люстрации и не должен был бы занимать никакие государственные должности. Однако при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана головой АП, хотя и вызывает определенное недовольство, однако является вполне законным.

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      Теги: Андрей Богдан Новости Украины Законодательство Люстрация Владимир Зеленский Руслан Рябошапка Конституционный суд Конституция
      Источник: 24 канал
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