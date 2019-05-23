Рябошапка пояснив, за якої умови Зеленський звільнить Богдана з посади

Президент Володимир Зеленський призначив головою Адміністрації Андрія Богдана. Однак, Богдан ще за часів Віктора Януковича двічі обіймав посаду уповноваженого з питань антикорупційної політики, а отже підпадає під люстрацію. Про це неодноразово говорив і сам адвокат олігарха Ігоря Коломойського.

І хоча автори закону про люстрацію наголошують, що Зеленський своїм призначенням порушив закон, заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка заперечує це.

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У коментарі 24 каналу Рябошапка сказав, що закон є неякісним та суперечить Конституції України.

Коли одна норма каже, що люстрація не поширюється на органи державної влади, а інша абсолютно помилково відносить АП до цих органів, то це значить, що закон не відповідає Конституції та принципам верховенства права. Коли Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію у цій частині відповідає Конституції, то Володимир Зеленський того ж дня звільнить Богдана з посади,

– зауважив Рябошапка.

Також заступник голови Адміністрації Президента зазначив, що ще Венеційська комісія визнала низку положень закону про люстрацію такими, що не відповідають європейським стандартам щодо захисту прав людини.

Чому Андрій Богдан потрапив під люстрацію?Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).



Тож Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним.