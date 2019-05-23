20:01
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      Рябошапка пояснив, за якої умови Зеленський звільнить Богдана з посади

      995 Читать новость на русском

      Президент Володимир Зеленський призначив головою Адміністрації Андрія Богдана. Однак, Богдан ще за часів Віктора Януковича двічі обіймав посаду уповноваженого з питань антикорупційної політики, а отже підпадає під люстрацію. Про це неодноразово говорив і сам адвокат олігарха Ігоря Коломойського.

      І хоча автори закону про люстрацію наголошують, що Зеленський своїм призначенням порушив закон, заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка заперечує це.

      Читайте також: Чи має Андрій Богдан законне право бути головою АП: коментар Мін'юсту

      У коментарі 24 каналу Рябошапка сказав, що закон є неякісним та суперечить Конституції України. 

      Коли одна норма каже, що люстрація не поширюється на органи державної влади, а інша абсолютно помилково відносить АП до цих органів, то це значить, що закон не відповідає Конституції та принципам верховенства права. Коли Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію у цій частині відповідає Конституції, то Володимир Зеленський того ж дня звільнить Богдана з посади,
      – зауважив Рябошапка.

      Також заступник голови Адміністрації Президента зазначив, що ще Венеційська комісія визнала низку положень закону про люстрацію такими, що не відповідають європейським стандартам щодо захисту прав людини. 

      Чому Андрій Богдан потрапив під люстрацію?Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).

      Тож Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним.

      blog_ava
      Настя Каменських оприлюднила перше фото у весільній сукні
      сьогодні
      6336
      Теги: Новини України Андрій Богдан Законодавство Люстрація Володимир Зеленський Руслан Рябошапка Конституція Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      сьогодні , 20:02 Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      Яніна Ткачук 6
      Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      сьогодні , 18:09 Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      2575
      Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      сьогодні , 17:02 Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      Блог Соцмережі 1993
      Стартували вибори до Європарламенту: що треба знати та можливі наслідки для України
      сьогодні , 17:01 Стартували вибори до Європарламенту: що треба знати та можливі наслідки для України
      Світлана Попова 352
      Три сценария президентства Зеленского
      сьогодні , 15:30 Три сценария президентства Зеленского
      Павло Казарін 2102
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук