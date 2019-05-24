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      Нардепи зібрали підписи для оскарження рішення Зеленського про розпуск Ради

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      Нардепи збирають підписи, щоб оскаржити рішення Зеленського про розпуск Ради
      Нардепи збирають підписи, щоб оскаржити рішення Зеленського про розпуск Ради / 24 канал

      Народні депутати Андрій Тетерук на Ігор Алексєєв наразі збирають підписи для оскарження рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради у Конституційному суді.

      Депутати вже зібрали понад шістдесят підписів, серед яких найбільше з "Народного фронту".

      Читайте також: Зеленський скасував два укази Порошенка

      Підписався і Олег Ляшко та деякі члени його "Радикальної партії" та партії "Блок Петра Порошенка" . Зазначимо, що для розгляду цього звернення в Конституційному суді, депутатам необхідно зібрати 45 підписів.

      Підписи депутатів для оскарження рішення Зеленського
      Підписи депутатів для оскарження рішення Зеленського

      "Ми сьогодні зробили необхідне звернення до Конституційного суду, яке вже зареєстрували. Відтепер ми будемо очікувати справледливого і законного розгляду. Окрім цього подання, важливо розуміти, що Зеленський, коли йшов на вибори, демонстрував, що він буде інакшим від інших президентів. Натомість ми бачимо таке саме зухвале ставлення до чинної Конституції", – відповів Тетерук.

      Нагадаємо, указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради уже набув чинності, тож позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      парламентські вибори
      Коли відбудуться позачергові вибори у Раду: інфографіка

      Зазначимо, що 23 травня Громадська організація "Спільна справа" подала скаргу до Верховного суду щодо указу Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року. Верховний суд прийняв та зареєстрував позовну заяву. Пізніше установа отримала ще один позов.

      Чи можна оскаржити указ президента про розпуск Ради та скасувати його

      Коли опублікують указ про розпуск Ради, то процес створення коаліції вже не матиме жодного юридичного значення. Однак, матиме значення факт наявності чи відсутності судових позовів щодо указу.

      Оскаржити указ можна протягом шести місяців у Верховному Суді як суді першої інстанції. Розгляд справи може тривати протягом 60 днів із дня відкриття провадження у справі. Але рішення Верховного Суду можна оскаржити, подавши апеляцію Великій Палаті Верховного Суду. Таку апеляцію можуть розглядати 60 днів, в окремих випадках – довше. На період судового розгляду указ президента буде чинним. Якщо суд визнає указ незаконним, постане питання щодо легітимності Ради: чи була взагалі коаліція, як можна було вийти із коаліції, якщо її не було? Чи треба окремий документ для президента на підтвердження, якщо, наприклад, він вважає, що коаліції немає?

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Розпуск Ради Андрій Тетерук Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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