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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді

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      Організація "Спільна справа" оскаржила у Верховному суді указ Зеленського про розпуск ВР
      Організація "Спільна справа" оскаржила у Верховному суді указ Зеленського про розпуск ВР / Getty Images

      Громадська організація "Спільна справа" подала скаргу до Верховного суду щодо указу Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.

      Лідер громадської організації Олександр Данилюк у себе на Facebook-сторінці написав, що вибори мають відбуватись за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації.

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      Офіційна газета українського Кабінету міністрів уже опублікувала указ президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів". Відтак, указ набув чинності.

      Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      22 травня за пропозицією Зеленського було скликано позачергове засідання Верховної Ради, щоб затвердити зміни до закону про вибори та зміни до закону України "Про публічні закупівлі". Однак депутати не підтримали внесення до порядку денного сесії відповідні законопроекти. Спікер ВР закрив засідання, наступне відбудеться 28 травня.

      парламентські вибори
      Коли відбудуться позачергові вибори у Раду: інфографіка

      Що передбачає закон Зеленського про зміну виборчого законодавства?Президентський законопроект про внесення змін до законодавства у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів передбачає пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради до 3%. Наразі це 5%.

      У пояснювальній записці йдеться, що впровадження відкритих списків до Ради потребує серйозних змін в системі адміністрування виборів. Зокрема,

      - зміни форми і змісту виборчих бюлетенів;
      - роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;
      - прийняття Центральною виборчою комісією більше 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;
      - належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів по цій системі.

      Що передбачає закон Зеленського про публічні закупівлі? Зеленський пропонує внести до закону низку змін, щоб забезпечити організацію підготовки та проведення виборів в Україні, а саме здійснення закупівель товарів і послуг для таких потреб. У законопроекті мовиться, що:

      - закупівлю таких товарів і послуг необхідно здійснювати невідкладно;

      - такі замовлення, як виготовлення, пакування, доставка виборчих бюлетенів (…) можуть виконати лише підприємства, які мають відповідні виробничі потужності, досвід виконання подібних замовлень, підготовлених фахівців, а також досвід виготовлення замовлень у великих обсягах;

      - скарги, які учасники торгів подають щодо результатів закупівель, пов’язаних з виборами, не зупинятимуть підготовки до проведення виборів.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Розпуск Ради Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Верховний суд України
      Джерело: 24 канал
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