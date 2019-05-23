Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

Организация "Спільна справа" обжаловала в Верховном Суде указ Зеленского о роспуске ВР / Getty Images

Общественная организация "Спільна справа" подала жалобу в Верховный Суд по поводу указа Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.