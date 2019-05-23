Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде
Общественная организация "Спільна справа" подала жалобу в Верховный Суд по поводу указа Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.
Лидер общественной организации Александр Данилюк у себя на Facebook-странице написал, что выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации.
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Источник: 24 канал
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