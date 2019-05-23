12:15
23 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дворец для Киррила. Black Jack и бильярд
      Вєсті Кремля
      23:50, 22 мая
      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
      Вєсті.UA
      20:28, 22 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, 22 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

      46 Читати новину українською
      Организация "Спільна справа" обжаловала в Верховном Суде указ Зеленского о роспуске ВР
      Организация "Спільна справа" обжаловала в Верховном Суде указ Зеленского о роспуске ВР / Getty Images

      Общественная организация "Спільна справа" подала жалобу в Верховный Суд по поводу указа Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

      Лидер общественной организации Александр Данилюк у себя на Facebook-странице написал, что выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации.

      Читайте также: Распущенная Рада и проваленные изменения: что теперь будет с избранием народных депутатов

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      4243
      Теги: Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Роспуск Рады Верховная Рада Верховный суд Украины Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      сегодня , 12:00 Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      Володимир Патола 146
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сегодня , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 3622
      Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
      сегодня , 11:29 Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
      34
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 мая , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 1298
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 мая , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 512
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук