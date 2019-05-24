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      Нардепы собрали подписи для обжалования решения Зеленского о роспуске Рады

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      Нардепы собирают подписи, чтобы обжаловать решение Зеленского о роспуске Рады
      Нардепы собирают подписи, чтобы обжаловать решение Зеленского о роспуске Рады / 24 канал

      Народные депутаты Андрей Тетерев на Игорь Алексеев сейчас собирают подписи для обжалования решения Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде.

      Депутаты уже собрали более шестидесяти подписей, среди которых наибольшее количество из "Народного фронта".

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      Подписался и Олег Ляшко и некоторые члены его "Радикальной партии" и партии "Блок Петра Порошенко". Отметим, что для рассмотрения этого обращения в Конституционном суде, депутатам необходимо собрать 45 подписей.

      Підписи депутатів для оскарження рішення ЗеленськогоПодписи депутатов для обжалования решения Зеленского

      "Мы сегодня сделали необходимое обращение в Конституционный суд, которое уже зарегистрировали. Отныне мы будем ожидать справледливого и законного рассмотрения. Кроме этого представления, важно понимать, что Зеленский, когда шел на выборы, демонстрировал, что он будет отличаться от других президентов. Вместо этого мы видим такое же дерзкое отношение к действующей Конституции", – сказал Тетерев.

      Напомним, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады уже вступил в силу, поэтому внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

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      Когда состоятся внеочередные выборы в Раду: инфографика

      Можно ли обжаловать указ президента о роспуске Рады и отменить его

      Когда опубликуют указ о роспуске Рады, то процесс создания коалиции уже не будет иметь никакого юридического значения. Однако, будет иметь значение факт наличия или отсутствия судебных исков по указу.

      Обжаловать указ можно в течение шести месяцев в Верховном суде как суде первой инстанции. Рассмотрение дела может длиться в течение 60 дней со дня открытия производства по делу. Но решение Верховного Суда можно обжаловать, подав апелляцию Большой Палате Верховного Суда. Такую апелляцию могут рассматривать 60 дней, в отдельных случаях – дольше. В период судебного разбирательства указ президента будет действовать. Если суд признает указ незаконным, встанет вопрос о легитимности Рады: была ли вообще коалиция, как можно было выйти из коалиции, если ее не было? Нужен ли отдельный документ для президента для подтверждения, если, например, он считает, что коалиции нет?

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Роспуск Рады Конституционный суд Андрей Тетерук
      Источник: 24 канал
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