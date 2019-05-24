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      Зеленский отменил два указа Порошенко

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      Зеленский отменил два указа Порошенко и возобновил Артеменко в Нацсовете
      Зеленский отменил два указа Порошенко и возобновил Артеменко в Нацсовете / Колаж 24 каналу

      Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко. Речь идет об освобождении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и назначение на эту должность Владимира Горковенко.

      Так, указом №322 Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая №186 об увольнении Артеменко из Нацсовета, тем самым вернув его на прежнюю должность.

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      Еще одним указом №324 президент уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.


      Указ Зеленського про звільнення Артеменка з НКРЗІ

      Окрім того, Зеленський указом №323 звільнив Володимира Горковенка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

      Указ президента об увольнении Горковенко из Нацсовета

      Заметим, Юрий Артеменко 4 мая сам подал в отставку с должности председателя Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Он возглавлял орган с 2014 года. Артеменко в своем заявлении сообщил, что срок его полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако, он принял решение уйти с должности на два месяца раньше из-за двух причин: усталость от работы в постоянном стрессе в течение 5 лет и из-за предложения перейти на другую работу.

      В этот же день Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета.

      Новым членом Нацсовета пятый президент назначил Владимира Горковенко, который ранее работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента.

      Что известно о Юрии Артеменко?
      Украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины IV и V созывов, был председателем Запорожской областной государственной администрации в 2005 году, экс-председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

      В 2013 году стал заслуженным журналистом Украины, а в 2014 году попал в "100 самых влиятельных украинцев" журнала "Фокус".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский СМИ Назначения Зеленского Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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